Una investigación encabezada por la Comisaría 46.ª de Contralmirante Cordero permitió desarticular una red de comercialización ilegal de gas envasado, que operaba desde el barrio Carlos Becher. El procedimiento culminó este viernes, tras allanamientos simultáneos en cinco viviendas, donde los efectivos secuestraron 44 garrafas de 10 kilos y tres teléfonos celulares, elementos que servirán como prueba en la causa judicial.

El operativo fue resultado de una acción conjunta entre distintas dependencias de la Policía de Río Negro, con la participación del COER, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y las Unidades 7.ª, 43.ª, 44.ª y 61.ª.

Las diligencias comenzaron pasadas las nueve de la mañana y se extendieron durante varias horas, bajo un estricto protocolo de coordinación para evitar que los sospechosos fueran alertados.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

Cinco implicados y 44 garrafas secuestradas

Durante los procedimientos fueron notificadas cinco personas mayores de edad, con edades entre 28 y 45 años, todas acusadas de encubrimiento. Según indicaron fuentes policiales, ninguno de los involucrados opuso resistencia, aunque algunos intentaron justificar la tenencia de las garrafas con explicaciones que no lograron comprobar.

En los domicilios allanados se encontraron decenas de envases apilados y listos para la venta. En una de las viviendas se hallaron 35 garrafas, mientras que en las otras el número varió entre dos y cinco unidades. Todo el material quedó a disposición de la Justicia, que investiga el origen de los envases y su posible vínculo con robos en depósitos de la región.

Desde la Policía de Río Negro destacaron el resultado del operativo y la importancia de haber detectado a tiempo el circuito ilegal, ya que el manejo inadecuado de gas envasado en zonas residenciales representa un serio riesgo para la seguridad vecinal. Las autoridades advirtieron que la acumulación y manipulación de garrafas sin las condiciones adecuadas podría haber generado explosiones o fugas con consecuencias graves.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

El caso continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar la procedencia de las garrafas, la ruta de comercialización y las responsabilidades penales de los involucrados.