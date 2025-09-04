La Justicia federal de Bariloche extendió hasta el 1 de diciembre de 2025 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, líder de una secta rusa acusado de trata sexual y reducción a la servidumbre, tras una nueva audiencia realizada el viernes pasado. La medida se tomó debido a la complejidad de la causa, que sigue en investigación para determinar responsabilidades.

Se destacó que la investigación solo valida hasta el momento las pruebas recolectadas en Argentina, aunque Rudnev tiene antecedentes y pedidos de captura en otros países. Además, los fiscales aclararon que existe tiempo hasta marzo de 2026 para la acusación final.

Antecedentes y medidas cautelares

Rudnev había solicitado prisión domiciliaria por motivos de salud, pero fue rechazada por la Justicia federal en julio, tras evaluar informes médicos del complejo penitenciario.

En abril pasado, 19 mujeres y un hombre, presuntamente ligados a la organización, fueron excarcelados pero siguen bajo medidas cautelares y vinculados a la causa.

El juez Gustavo Zapata confirmó que Rudnev y los imputados formaban una organización criminal dedicada a la captación, traslado y explotación de personas vulnerables, incluyendo la trata de una joven rusa. También se imputó a una mujer por intento de falsificación de documentación de un menor para tramitar un DNI argentino.

Condiciones de la secta y antecedentes del líder

El ruso, que se hacía llamar Gran Chamán Shri Dzhnan Avatar Muni, mantenía a los miembros de la secta en condiciones infrahumanas, con alimentación limitada y jornadas de trabajo de hasta cuatro horas diarias. Según los relatos, Rudnev promovía rituales extremos, diciendo a sus seguidores que “renacían como hombres de la sexta raza que no necesitan dientes, porque se alimentan de energía divina”.

Rudnev ya contaba con una condena de 11 años en Europa por abusos sexuales y desapariciones de personas en Montenegro, lo que refuerza la gravedad de la causa.