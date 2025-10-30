La investigación sobre la denominada secta rusa que operaba en San Carlos de Bariloche sumó dos nuevas imputaciones. El fiscal general Fernando Arrigo, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada, formalizó la causa contra dos mujeres acusadas de haber participado en la captación y sometimiento de víctimas con fines de explotación sexual y servidumbre.

Con esta decisión, ya son 21 las personas imputadas, entre ellas Konstantin Rudnev, señalado como líder de la organización y actualmente detenido.

Una red con fachada espiritual

La audiencia de formalización se extendió entre el jueves pasado y este martes, ante el juez de Garantías Gustavo Zapata. Allí, la fiscalía expuso que las imputadas —identificadas con las iniciales D.Z. y N.P.— formaban parte del entramado que captó, trasladó y alojó a las víctimas.

Aplicarán sanciones a quienes no fueron a votar este domingo: ¿de cuánto serán las multas?

Según la acusación, el grupo operaba bajo la apariencia de un espacio espiritual y de práctica de yoga, pero en realidad utilizaba engaños, coerción y manipulación psicológica para someter a las personas reclutadas.

Las dos mujeres continuarán en libertad, aunque el juez ordenó la retención de sus pasaportes y les prohibió salir del país. Estas medidas se suman a otras adoptadas en el inicio de la investigación, cuando se incautaron computadoras, teléfonos celulares y prendas de uso sexual vinculadas a la causa.

El líder, otra vez sin beneficios

Mientras avanza la investigación, Konstantin Rudnev permanece detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson, en la provincia de Chubut.

El hombre, conocido internacionalmente por haber fundado una secta en Rusia en la década del 90, volvió a solicitar la prisión domiciliaria. Si bien el beneficio le había sido otorgado inicialmente, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al recurso de la fiscalía y revocó la medida, por lo que Rudnev deberá continuar tras las rejas.

Accidente fatal: encontraron muerto a un hombre que intentó robar en un taller del barrio industrial

Rudnev fue condenado en Rusia a 11 años de prisión por abuso sexual. Tras cumplir parte de la pena, huyó hacia la República Montenegrina, donde en octubre de 2024 se emitió un pedido de captura internacional. En ese mismo período se confirmó su ingreso a la Argentina, de acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas.