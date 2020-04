TRELEW (ADNSUR) – En las últimas horas comenzó a circular por redes sociales y WhatsApp un polémico audio de uno de los jefes de la Policía del Chubut, donde ordena a efectivos "salir a detener gente". Las declaraciones tomaron repercusión nacional, y el comisario general, Paulino Gómez, habló este miércoles sobre lo sucedido.

Gómez es director de seguridad de la policía, y reconoció que es su voz la que aparece en el audio. Según pudo confirmar ADNSUR con funcionarios provinciales, puso a disposición su pase a retiro pero no será expulsado de la fuerza policial, ya que cuenta con el apoyo del ministro Massoni.

EL AUDIO

"Activá en el centro, tratá de meter gente en cana porque el ministro (de Seguridad Federico) Massoni me pregunta por qué la seccional primera de Trelew no tiene detenidos", le manifiesta en el audio a un comisario.

Y además agrega: “Busquemos un poco, debe haber gente en infracción, de última lo llevan unos minutos a la comisaría”, recomienda la voz que sería de Gómez, que agrega: “saquen a los pucarás, porque si buscan encuentran a gente que ande chimangueando”.

"FUE UN AUDIO PERSONAL"

Frente a las polémicas delcaraciones, Gómez explicó en Radio Chubut: “Lo que quise decirle es que salga a la calle porque estábamos viendo mucha gente violando la cuarentena. El audio que circula, es mío. Soy indefendible, me manejo con palabras incorrectas. Se lo mandé al comisario Zabala que es amigo mío. El espíritu de lo que digo, lo sostengo”, indicó.

Asimismo, aseguró que “pedí mi pase a retiro". Y señaló que el mensaje se lo envió a un comisario “fue un audio personal”. Y agregó que “al ministro (Massoni) debo sacarlo del ojo de la tormenta. El ministro nunca me pidió que detengamos gente. Él lo que me dijo es en una reunión, que me fije porque hay seccionales con menos jurisdicción que tiene más detenidos. Lo que veo es que cualquier cuestión, lo atacan al ministro. Jamás recibí órdenes que van en contra de la ley”, puntualizó