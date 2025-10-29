La tensión contenida durante tres jornadas de juicio en los tribunales de Esquel culminó con un veredicto unánime: un jurado popular declaró a Jorge Pascoff penalmente responsable por el intento de homicidio de su primo . La decisión se fundó en una abrumadora cantidad de pruebas, entre las que se destacó una pieza clave y estremecedora: un video grabado por la propia víctima con su teléfono celular, que capturó en primera persona la brutalidad del ataque.

El fiscal Carlos Díaz Mayer lideró la acusación y reconstruyó ante el jurado una secuencia de violencia extrema que se desató en una chacra de la localidad de Cholila. Pascoff fue encontrado culpable no solo de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , sino también de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y daño . Tras el veredicto, el acusado comenzará bajo prisión preventiva en modalidad domiciliaria hasta la audiencia de cesura, donde las partes debatirán el monto de la pena a imponer, que podría oscilar entre los cinco y los veinte años de prisión.

Una disputa familiar que escaló a una violencia mortal

El conflicto que casi termina en tragedia comenzó de una manera aparentemente trivial. Según se ventiló en el juicio, todo se desencadenó a raíz de una llamada telefónica. La víctima se comunicó con su primo, Jorge Pascoff, para solicitarle la llave de la tranquera de una chacra que ambos comparten, ya que necesitaba ingresar con unos animales. La respuesta de Pascoff no fue la entrega de la llave, sino una reacción desmedida y violenta.

Minutos después de la llamada, el ahora declarado culpable llegó al lugar. No lo hizo para dialogar, sino armado y con claras intenciones de agredir a su familiar. Al percatarse de la presencia de Pascoff y ver el arma que portaba, la víctima comenzó a correr desesperadamente para salvar su vida y evitar ser alcanzada por los proyectiles.

El ataque con la pala cargadora y los disparos a quemarropa

La agresión escaló a un nivel de peligrosidad extremo. En su furia, Pascoff subió a una máquina cargadora que se encontraba estacionada en la chacra y, sin mediar palabra, la puso en marcha con el objetivo de atropellar y aplastar a su primo . La víctima, en una maniobra instintiva, logró correrse justo un tiempo para evitar el impacto mortal.

Sin embargo, la embestida no se detuvo. Pascoff, al mando del vehículo pesado, impactó con violencia contra un camión Scania 360 que estaba estacionado, provocando graves daños en el paragolpes delantero y la óptica derecha. No conforme con eso, luego dirigió la máquina contra una camioneta, dándole la puerta y el espejo retrovisor. Ambos vehículos se encontraban a los lados del lugar donde la víctima intentaba refugiarse, mientras el agresor realizaba maniobras temerarias con la pala cargadora.

Tras fracasar en su intento de arrollarlo, Pascoff descendió de la máquina y volvió a su plan original. Se acercó a su primo, quien se encontraba junto a los rodados dañados, y le efectuó múltiples disparos. La acusación fiscal acreditó que el hombre recibió impactos de bala en el glúteo derecho del muslo, así como en la rodilla y el gemelo de la pierna izquierda. La Fiscalía sostuvo firmemente que Pascoff intentó consumar el homicidio en dos instancias diferentes y con dos métodos distintos, sin lograr su cometido por razones ajenas a su voluntad, específicamente por la agilidad de la víctima para esquivar el ataque inicial.

Luego de la agresión, el imputado se retiró del lugar, pero fue detenido poco después por las autoridades policiales. Ahora, con el veredicto de culpabilidad ya emitido, el tribunal fijó una nueva audiencia para definir la condena definitiva, instancia en la que la fiscalía y la defensa expondrán sus argumentos finales sobre la pena que consideran justa para un hecho de tal gravedad.