Una profunda conmoción sacudió este viernes a la ciudad de General Roca, luego de que se confirmara la muerte de Darío Tosoni, un reconocido docente y militante político local, que fue hallado sin vida dentro de su auto en pleno centro de la ciudad. El hallazgo ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, en una de las zonas más transitadas del casco urbano.

El vehículo, un Chevrolet gris, estaba estacionado sobre calle San Martín, entre Mendoza y Córdoba. Un testigo advirtió la presencia del cuerpo en el interior y dio aviso inmediato a la Policía. Agentes de la Comisaría Tercera, el Gabinete de Criminalística y personal de la Fiscalía trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del deceso.

Tosoni tenía 67 años y una extensa trayectoria como docente, además de ser un referente dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En 2019 incluso se había postulado como candidato a intendente por ese espacio político. En el ámbito educativo era valorado por sus alumnos y colegas, y también era una figura respetada dentro del activismo social y sindical.

Las primeras pericias confirmaron que no había signos de violencia ni indicios de criminalidad en la escena. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la muerte fue “natural”, y que no fue necesario ordenar una autopsia. “El cuerpo no presentaba lesiones ni alteraciones que hagan sospechar otra causa”, aseguraron fuentes judiciales.

La noticia generó gran tristeza en la comunidad educativa y política local, donde Darío era conocido por su compromiso con las causas sociales, la educación pública y los derechos laborales. En redes sociales, distintos sectores expresaron su pesar y destacaron su figura como “un luchador coherente y comprometido hasta el final”.