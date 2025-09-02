La comunidad de la localidad balnearia de Playa Unión se encuentra indignada por la desaparición de una imagen religiosa de gran valor sentimental.

El hecho fue dado a conocer en las últimas horas; pero tuvo lugar el pasado 15 de agosto, cuando desconocidos sustrajeron una urna enrejada con vidrio que resguardaba la figura de la Virgen del Valle, traída desde Catamarca y pintada a mano, junto a una pequeña imagen del Divino Niño.

El oratorio estaba emplazado en un punto muy transitado: el camino a Playa Unión, pasando el puesto de control policial y a pocos metros del Santuario de Ceferino Namuncurá. Desde hace ocho años, el lugar se había convertido en un sitio de encuentro espiritual y devoción para vecinos de la capital provincial y para quienes viajaban con frecuencia hacia la villa balnearia.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La familia propietaria de la imagen, junto a numerosos fieles, visitaba a diario el pequeño altar, donde solían dejar flores frescas y rezar por intenciones particulares. Con el tiempo, el oratorio fue tomando relevancia, por quienes suelen transitar por esa zona.

La desaparición generó un fuerte impacto entre los creyentes. “Su ausencia nos causa un gran dolor, porque tiene una enorme importancia sentimental por nuestra fe y por los milagros recibidos. No imaginamos quién pudo haberla robado, pero si está leyendo esto, solo pedimos que la devuelva a su lugar”, expresaron los dueños de la imagen en un comunicado difundido a la comunidad.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El portal FM Tu Lugar difundió un pedido de colaboración a quienes puedan aportar información sobre el paradero de la urna. Cualquier dato puede comunicarse al teléfono 297-538743.

Más allá del valor material, lo que preocupa y entristece es la pérdida de un espacio que se había vuelto parte de la vida cotidiana de muchos vecinos de Rawson y de visitantes que se detenían unos minutos para rezar antes de llegar al mar.

Mientras avanza la búsqueda, la comunidad espera que el pedido de devolución toque la conciencia de quien se haya llevado la imagen y que, más temprano que tarde, la Virgen del Valle y el Divino Niño vuelvan a ocupar el altar a la vera del camino a Playa Unión.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Virgen del Valle de Catamarca

Virgen del Valle es una advocación mariana venerada principalmente en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando, según la tradición, la imagen fue hallada en una gruta cercana al actual pueblo de San Fernando del Valle de Catamarca.

A lo largo de los siglos, se le atribuyen numerosos milagros, especialmente vinculados a la salud y a la protección en situaciones difíciles. Por ello, se ganó el título popular de “La Morena del Valle”, ya que la imagen presenta rasgos mestizos.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Su santuario principal se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora del Valle, en San Fernando del Valle de Catamarca. Cada año, miles de fieles de todo el país participan en dos grandes fiestas: La Fiesta de la Virgen del Valle en abril, en conmemoración de su aparición. La Fiesta Nacional en diciembre, que convoca multitudes en honor a la Inmaculada Concepción.

Fue proclamada Patrona del Noroeste Argentino y Patrona Nacional del Turismo. En varias provincias, entre ellas Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, su devoción es muy fuerte.

La Virgen del Valle es considerada no solo un emblema de fe, sino también parte de la identidad cultural del NOA. Su imagen suele estar presente en hogares, capillas rurales y hasta en oratorios improvisados en rutas y caminos.