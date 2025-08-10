El sábado por la tarde se registró un robo en la Escuela Nº 96 de Aldea Escolar, en el ejido de la localidad chubutense de Trevelin.

Alrededor de las 17:00 la directora del establecimiento advirtió la ausencia de elementos y radicó la denuncia ante la Comisaría local.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una ventana lateral del edificio estaba abierta y que la habitación que funciona como biblioteca había sido vaciada: los delincuentes se llevaron un parlante negro marca Stromberg con radio y Bluetooth, un micrófono Philips con cable y un disco rígido.

En el parte policial se indicó que no se observaron signos de forzamiento sobre puertas o el resto de las aberturas.

Personal de Criminalística trabajó en la escena, realizó el levantamiento de rastros y secuestró elementos con resultados positivos que ahora forman parte de la causa.

La escuela no cuenta con cámaras de seguridad y las viviendas linderas tampoco poseen sistemas de vigilancia, lo que complica la identificación de los autores.

La investigación, a cargo de la comisaría de Trevelin, continúa abierta y las autoridades solicitan a quienes tengan información que se acerquen a la dependencia para colaborar con la pesquisa.