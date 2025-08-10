Se robaron artículos electrónicos de la biblioteca de una escuela chubutense
Robaron equipos electrónicos de la Escuela Nº 96 y la policía secuestró rastros, la investigación continúa.
El sábado por la tarde se registró un robo en la Escuela Nº 96 de Aldea Escolar, en el ejido de la localidad chubutense de Trevelin.
Alrededor de las 17:00 la directora del establecimiento advirtió la ausencia de elementos y radicó la denuncia ante la Comisaría local.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una ventana lateral del edificio estaba abierta y que la habitación que funciona como biblioteca había sido vaciada: los delincuentes se llevaron un parlante negro marca Stromberg con radio y Bluetooth, un micrófono Philips con cable y un disco rígido.
En el parte policial se indicó que no se observaron signos de forzamiento sobre puertas o el resto de las aberturas.
Personal de Criminalística trabajó en la escena, realizó el levantamiento de rastros y secuestró elementos con resultados positivos que ahora forman parte de la causa.
La escuela no cuenta con cámaras de seguridad y las viviendas linderas tampoco poseen sistemas de vigilancia, lo que complica la identificación de los autores.
La investigación, a cargo de la comisaría de Trevelin, continúa abierta y las autoridades solicitan a quienes tengan información que se acerquen a la dependencia para colaborar con la pesquisa.