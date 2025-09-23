El empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta (59) fue asesinado en las primeras horas del pasado sábado 20 de septiembre en la zona de El Algarrobal, Las Heras.

La víctima fue hallada sin vida dentro de su camioneta Toyota Hilux de color gris, a un costado de la calle Paso Hondo, con un disparo en el costado izquierdo del cuerpo.

HOMICIDIO, DETENCIÓN Y SECUESTRO DE ELEMENTOS CLAVE

Matías Exequiel Alonso Jara (32) fue detenido al día siguiente, el domingo 21, en un operativo realizado en el barrio Santo Tomás de Aquino, muy cerca del lugar donde se produjo el asesinato. En el allanamiento a su domicilio, la División Homicidios secuestró dos teléfonos celulares, una carabina calibre 22 milímetros, cargadores, una mira telescópica y otras piezas de armas de fuego, las cuales serán clave para la investigación.

Un aspecto fundamental del caso es que Nacenta estaba hablando por teléfono a través del sistema Bluetooth de su vehículo en el momento en que ocurrió el crimen. Fuentes del caso indicaron que una joven podría haberlo guiado hasta la zona cercana a un asentamiento donde fue emboscado . Debido a esta conexión, el padre de la menor, Matías Alonso Jara se convirtió en el principal sospechoso del hecho.

La fiscal Andrea Lazo, a cargo de la Fiscalía de Homicidios, ordenó peritar el teléfono celular de la víctima para reconstruir sus últimos contactos y movimientos. Además, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones que permitan esclarecer las circunstancias del asesinato.

HISTORIAL DEL IMPUTADO Y UNA HIPÓTESIS QUE TOMA FUERZA

Matías Alonso Jara cuenta con un extenso prontuario delictivo. Posee condenas previas por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas, portación ilegal de arma de fuego y coacciones. Había recuperado la libertad en junio de 2024 tras cumplir una pena unificada por esos delitos.

La fiscal Lazo imputó a Alonso por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. Según fuentes judiciales, se cree que Alonso disparó contra Nacenta con la intención de robarle la Toyota Hilux, pero al no lograr concretar el robo, la acusación fue formulada en grado de tentativa.

Tras ser imputado, y por orden de la fiscal, Matías Alonso fue trasladado al penal provincial sin prestar declaración. La investigación continúa abierta, mientras se aguardan los resultados de las pericias telefónicas y de los testimonios que permitan confirmar la mecánica y los móviles del crimen.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR