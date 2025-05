Se reveló la impactante carta que dejó la mujer policía que mató a tiros a sus dos hijos mientras dormían

El 1° de junio de 2024 se cumplirán ocho meses del doble filicidio que conmocionó a la provincia de San Luis y a todo el país. Bautista y Sofía, dos y siete años respectivamente, fueron asesinados por su propia madre, Marina Silva, mientras dormían en la casa familiar del barrio Los Fresnos, en Juana Koslay.

Este hecho estremecedor no solo dejó una profunda herida en la comunidad, sino que también abrió un complejo proceso judicial que avanza hacia el juicio oral, con nuevos detalles que emergen de la investigación y que revelan el estado emocional y mental de Silva en las horas previas a la tragedia.

EL CRIMEN Y LA ESCENA DEL HECHO

El doble filicidio se materializó en la habitación que Silva compartía con sus hijos. Según la investigación, los niños dormían junto a ella cuando ella les colocó almohadas sobre las cabezas y les disparó con su arma reglamentaria.

Tras cometer el crimen, Silva envió un mensaje a sus hermanos por WhatsApp pidiendo perdón y llamó a la Comisaría 34°, donde ella misma trabajaba, para informar lo sucedido. Luego se retiró del lugar dejando la puerta abierta para que la policía pudiera ingresar. Fue encontrada pocas horas después en las orillas del dique Cruz de Piedra, sentada, llorando y con el arma reglamentaria en su poder. Durante todo el tiempo repetía que quería quitarse la vida, lo que da cuenta del estado de desesperación y angustia que atravesaba.

Previamente a su detención, Marina Silva dejó tres escritos en la vivienda: dos carteles pegados en las puertas y una carta manuscrita sobre la mesa del comedor. Estos documentos, que en un primer momento parecían simples mensajes de auxilio, hoy son piezas claves en la causa.

La pericia caligráfica realizada por la licenciada Carina Bernal, experta en delitos complejos, confirmó que los tres escritos fueron realizados por Silva, y que la carta fue redactada en tres momentos distintos, lo que aporta una mirada profunda sobre su estado psicológico.

Los carteles en las puertas tenían mensajes claros y directos: en la puerta delantera, un papel con la leyenda “no entres, llamá a la Policía” y en la trasera, otro que decía “no entres Melina”, dirigido a su hermana que vivía cerca. Estos mensajes parecían un pedido desesperado para que alguien interviniera, pero también una señal de que Silva estaba consciente de lo que había hecho y de las consecuencias que se avecinaban.

La carta, sin embargo, es el documento más revelador. En ella, Silva se despide de su familia, expresa su amor por sus hijos y confiesa sus problemas financieros, admitiendo que se había endeudado sin control y que no quería que sus hijos fueran una carga para nadie.

LAS CARTAS QUE DEJÓ LA MUJER QUE MATÓ A SUS HIJOS

La caligrafía de la carta muestra características particulares: una presión fuerte, inclinación hacia la izquierda y un manuscrito que varía en tamaño y espacio, reflejando la angustia y la tensión emocional de Silva. La carta fue escrita mientras estaba sentada, en contraste con los carteles que fueron escritos de pie, un detalle que sugiere momentos diferentes de concentración y estado anímico.

En el primer fragmento, Silva pide perdón a sus padres, hermanos y a Jonathan, el padre de Bautista, y manifiesta su necesidad de paz. “Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo. Hermanos gracias por todo. Y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más. Marina Silva”, escribió.

En el segundo, se refiere a sus hijos con un amor profundo y un deseo de estar juntos. “No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito estemos juntos”.

Mientras que en el tercero admite su incapacidad para manejar sus deudas, responsabilizándose a sí misma y no a su familia: “Ni Jonathan (por el padre de Bautista), ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise (que) no le falte nada a los niños. Perdón”.

Marina Silva no tenía antecedentes psiquiátricos ni estaba bajo tratamiento psicológico, y según testimonios de familiares y compañeros de trabajo, era considerada una madre dedicada y una mujer responsable. Sin embargo, la carta y la investigación revelan que atravesaba una crisis económica severa, con deudas acumuladas que no pudo manejar y que la llevaron a un estado de desesperanza. Esta situación, sumada a la presión de su entorno y la carga emocional que implicaba, habrían desencadenado la tragedia.

El padre de Bautista, Jonathan Funes, expresó su dolor y desconcierto ante lo ocurrido. Aseguró que nunca sospechó que Silva pudiera llegar a cometer un acto tan extremo y que, aunque tuvieron diferencias, siempre mantuvo una relación cordial por el bienestar de sus hijos. También mencionó que Silva le había pedido dinero en varias ocasiones para cubrir gastos y que hacía dos años ella lo había denunciado por violencia de género, acusación que él negó categóricamente.

El caso, que está siendo investigado por la fiscal Antonella Córdoba, avanza hacia el juicio oral. Las pericias caligráficas, junto con la evaluación psicológica y psiquiátrica de Silva, serán fundamentales para determinar su grado de responsabilidad y el contexto en el que se produjo el doble filicidio. La comunidad de San Luis sigue impactada por esta tragedia que puso en evidencia la complejidad de los problemas sociales, económicos y emocionales que pueden llevar a situaciones extremas.