El pasado jueves por la noche, la policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Leandro Esteban García Gómez, empresario y pareja de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo pop Bandana.

Un allanamiento dispuesto por el Juzgado N.º 47 descubrió que García Gómez mantenía oculta a la artista en su departamento ubicado en la calle Ravignani al 2100, contradictoriamente a lo que él negaba frente a los agentes y a la prensa.

La situación se tornó de alta preocupación luego de que la madre de Lourdes y su compañera de banda, Lissa Vera, denunciaran la desaparición de la cantante. Si bien la artista había establecido contacto con la policía días antes para asegurar que se encontraba bien, su paradero exacto permanecía incierto hasta el allanamiento. Durante horas, García Gómez intentó impedir la inspección y ofreció una insólita defensa ante los medios, que no logró disipar las dudas.

Finalmente, las autoridades regresaron con una orden judicial y hallaron a la víctima en el departamento. Acto seguido, se procedió a la detención de García Gómez y la cantante fue trasladada al Hospital Fernández para recibir asistencia médica.

LOS GRAVES ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE VIOLENCIA DE LEANDRO ESTEBAN GARCÍA GÓMEZ

La detención de García Gómez reavivó la atención sobre un historial complicado, marcado por múltiples episodios violentos y conflictos legales. Documentos policiales y judiciales a los que tuvo acceso Infobae muestran que la pareja que integraba con Lourdes atravesaba una situación de violencia sostenida.

En noviembre de 2022, Lourdes denunció formalmente a García Gómez por agresiones, lo que motivó que se le entregara un botón antipánico para su protección el 26 de ese mes. No obstante, la cantante devolvió el dispositivo a mediados de julio de 2023.

Esta relación, lejos de ser aislada, conecta a García Gómez con otro antecedente delicado: en 2019 fue acusado por violencia de género por una abogada que había sido su pareja, lo que derivó en la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo, bajo la supervisión del Juzgado N.º 14.

La vigilancia judicial continuó hasta abril de 2021, tras lo cual García Gómez recibió varios sobreseimientos y falta de mérito en varias de las causas.

CONFLICTOS VECINALES Y DAÑOS EN UNA PROPIEDAD PRIVADA

Las denuncias judiciales también incluyen detalles inquietantes sobre sus hábitos y comportamiento en las viviendas donde residía. Según la denuncia civil que enfrenta, iniciada en el Juzgado N.º 103, García Gómez alquiló un departamento en el complejo “La Algodonera” en Colegiales desde 2019, a un valor pactado en dólares.

Los incidentes motivaron multas del consorcio y quejas formales.

Los incidentes motivaron multas del consorcio y quejas formales. La policía fue convocada en varias ocasiones por llamados de los vecinos, pero recibía respuestas evasivas o ningún contacto por parte del empresario.

El inmueble fue recuperado por el propietario en 2021 en condiciones lamentables: la heladera rota, electrodomésticos desaparecidos o averiados, muebles destruidos, cortinas y alfombras quemadas, y hasta una colilla de cigarrillo flotando en el inodoro. El costo estimado de reparaciones superó los $100.000 (de entonces).

DISPARO DE ARMA DE FUEGO, CONDENA EN SUSPENSO Y DEUDAS MILLONARIAS

En agosto de 2020, el departamento de García Gómez fue allanado en una causa federal por el disparo de un arma de fuego en un edificio de oficinas en la calle Sarmiento, ocurrido en julio de ese año. La denunciante fue su ex pareja, abogada que ya había acusado al empresario por violencia de género.

Para aquel momento, García Gómez cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica en la propiedad del complejo La Algodonera. En la causa fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, con la obligación de someterse a tratamiento psicológico, tras admitir un contexto de consumo problemático de cocaína y ansiolíticos sin receta. El empresario afirmaba recibir atención psiquiátrica virtual dos veces por semana.

Además de sus antecedentes penales y de violencia, García Gómez enfrenta demandas civiles. En 2022 fue denunciado por una deuda de más de 1,3 millones de pesos referida al alquiler y mantenimiento de su departamento en La Algodonera, en el contexto de un dólar que rondaba los 100 pesos.

Recientemente, en su nuevo domicilio de la calle Ravignani, acumuló una deuda superior a 3 millones de pesos en expensas. En ambos casos, los consorcios iniciaron causas judiciales para reclamar el cobro.

El episodio reciente que terminó con la intervención policial y la detención del empresario se suma a un historial en el que no solo Lourdes Fernández, sino otras mujeres, han sido víctimas de episodios violentos bajo su relación. La cantante poseía un botón antipánico por agresiones previas y estaba bajo seguimiento policial.

Mientras Lourdes recibe atención médica y contención, el caso continúa en desarrollo y la justicia trabaja para esclarecer el alcance de los abusos y asegurar la protección de la artista. García Gómez permanece detenido a la espera de definiciones judiciales vinculadas a la privación ilegal de la libertad y otros posibles delitos a raíz de su conducta.