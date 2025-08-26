En la mañana de este martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de investigación en relación con el trágico accidente que resultó en la muerte de Maira Remolcoy (36 años), ocurrido el pasado lunes por la mañana en la intersección de las avenidas Yrigoyen y Juan B. Justo de Comodoro Rivadavia.

La fiscal del caso, Verona Dagotto, solicitó que se declare legal la detención del imputado Genaro Ortíz, a quien se le formalizó la investigación bajo la calificación legal provisoria de “homicidio culposo por la conducción imprudente, agravado por la violación de la señalización del semáforo”.

Durante la audiencia, la defensora particular Alicia Dramesino no cuestionó la legalidad de la detención ni la veracidad del hecho, pero sí la autoría atribuida a Ortiz.

Según explicó la fiscal al inicio de la investigación, el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:55 horas del 25 de agosto. En ese momento, el imputado conducía un vehículo Volkswagen Gol, con Maira Remolcoy como acompañante y otras personas en la parte trasera. Al llegar al semáforo ubicado en la intersección con la avenida Yrigoyen, el conductor presuntamente cruzó de manera imprudente y violando la señal roja para incorporarse a la avenida Juan B. Justo.

Fue en ese instante, al cruzar la mano norte-sur de la avenida Yrigoyen, cuando el Gol fue embestido en la parte delantera derecha por un Fiat Siena que circulaba por dicha avenida. Como consecuencia del impacto, Remolcoy sufrió múltiples fracturas en cráneo, tórax y pelvis, falleciendo en el lugar debido a politraumatismos.

La fiscalía tipificó el hecho de manera provisoria como homicidio culposo agravado por la infracción a la señalización del semáforo, imputando a Ruiz en calidad de autor. No obstante, al término de la audiencia, la fiscal solicitó que se declare legal la detención del imputado y se dictara su libertad, argumentando que no existen riesgos procesales que ameriten una medida cautelar.

Por su parte, la defensora particular Dramesino manifestó que, si bien no cuestiona la legalidad de la detención ni la existencia del hecho, pone en duda la autoría por parte de su asistido debido a que las cámaras de seguridad no registran claramente el estado del semáforo en el momento del accidente, lo que impide afirmar con certeza la infracción. Además, propuso una calificación alternativa del hecho como homicidio culposo sin el agravante de la violación a la señalización.

En su resolución, el juez penal Miguel Caviglia declaró legal la detención del imputado y estableció que la fiscalía posee elementos suficientes para sustentar la acusación en esta etapa inicial. Asimismo, formalizó la apertura de la investigación preparatoria, dio por anoticiado a Ortiz de los hechos que se le imputan, aseguró su defensa técnica y dispuso su libertad, considerando que no existen elementos que justifiquen privarlo de la misma por el momento.

El caso continúa bajo investigación mientras se recopilan pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas y las responsabilidades del accidente que le costó la vida a Maira Remolcoy, conmocionando a la ciudad.