El caso de violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández y a su expareja, Fabiola Yáñez, continúa sumando nuevas pruebas y evidencias clave. Tras la denuncia presentada por Yañez, la causa avanzó con el secuestro y análisis de dispositivos electrónicos del exmandatario, de los cuales se extrajeron mensajes que ahora forman parte del expediente judicial.

La investigación busca esclarecer las presuntas agresiones y el contexto de abuso de poder que habría marcado su relación durante varios años.

En los últimos días, el fiscal federal Ramiro González entregó a las partes involucradas una copia forense con nuevos chats que revelan reproches y tensiones entre ambos. Estos mensajes aportan un detalle más profundo sobre la dinámica conflictiva entre Fernández y Yáñez, y serán determinantes para definir los próximos pasos de la causa, que ya tiene un procesamiento confirmado contra el exmandatario.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El peritaje sobre los dispositivos electrónicos secuestrados al exmandatario fue entregado este lunes tanto a la querella de Fabiola Yáñez como a la defensa de Alberto Fernández, en una audiencia realizada en Comodoro Py. La fiscalía descargó la información y la proporcionó en discos duros, informaron fuentes judiciales. En la causa, Fernández ya cuenta con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña.

Los mensajes incorporados a la causa revelan fuertes reproches por parte de Yañez hacia el expresidente. En uno de los textos, ella le escribió: "Me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo".

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

En otros mensajes, se expresa con dureza: "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importó". También señaló: "Se terminó Fabiola, la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera".

Por su parte, Alberto Fernández respondió con un mensaje que también quedó registrado en la causa: "Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también".

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

EL PROCESAMIENTO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

El expresidente fue procesado por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos ocasiones; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas.

Estos cargos están relacionados con incidentes ocurridos durante su mandato, cuando Yáñez presentó una denuncia luego de que fueran encontradas imágenes de la ex primera dama con moretones en el celular de la exsecretaria privada del mandatario, María Cantero.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR