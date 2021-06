El Consejo de la Magistratura resolverá en su sesión prevista para el miércoles qué decisión adoptará sobre la denuncia que formuló el ministro de Economía, Oscar Antonena, contra el fiscal Fernando Rivarola, al que acusó por abuso de poder, al impulsar una denuncia en la que era parte interesada. Una vez que el consejero sumariante brinde su informe ante el pleno, los consejeros debatirán si cabe el inicio de un juicio de destitución o si, en caso contrario, corresponde el archivo del caso. Los hechos se originan en una denuncia que el fiscal impulsó contra el ministro, en relación al atraso en el pago de salarios.

“El fiscal Rivarola abrió una investigación contra el ministro de Economía en razón del retraso del pago de los sueldos a los empleados públicos –relató el presidente del Consejo, Enrique Maglione, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro-. Luego de ello se hace una apertura de investigación, donde se le imputa un delito penal, creo que en incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro Antonena y cuando termina la audiencia el fiscal se fue a manifestar con los empleados judiciales al Superior Tribunal de Justicia, exigiendo el pago en término de los salarios”.

El reclamo era impulsado por la Asociación de Magistrados de Chubut, por lo que el ministro Antonena planteó también la incompatibilidad del fiscal, para actuar en la causa en la que se le endilgaba un delito penal.

“El consejero sumariante ha emitido un dictamen y ese dictamen se va a dar a luz, el día de mañana y se va a poner a consideración del pleno –añadió Maglione-, si el pleno acompaña el dictamen o no del sumariante. En este caso el sumariante se va a expedir por sí o por no, es decir, si mandar o no al magistrado al Tribunal de Enjuiciamiento o si corresponde absolverlo de la acusación”.