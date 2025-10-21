Se renueva la esperanza: un helicóptero sobrevolará la zona donde desapareció la pareja de jubilados comodorenses

El operativo para localizar a Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, continúa desplegándose con intensidad en un amplio radio que abarca el Cañadón Visser y la zona de Rocas Coloradas, sobre la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones.

La pareja desapareció tras ser vista por última vez el pasado sábado 11 de octubre en distintas ubicaciones de la zona, lo que desató una de las búsquedas más extensas realizadas recientemente en la región.

EL HALLAZGO DE LA CAMIONETA Y UNA INTENSA BÚSQUEDA SIN RESULTADOS CONCRETOS

El 11 de octubre a las 9:31 de la mañana, Pedro y Juana fueron vistos por última vez saliendo de su domicilio. Momentos después, quedaron registrados en distintas cámaras: primero en la rotonda de las rutas 3 y 39, luego en las inmediaciones del aeropuerto de Comodoro Rivadavia y finalmente a las 9:50 en la calle Punta Novales, saliendo del barrio Caleta Córdova. Desde ese instante, no se tienen más noticias ni rastros claros que expliquen su paradero.

El viernes 17 por la tarde, un elemento clave en la investigación fue hallado: la camioneta en la que viajaban apareció encajada en el barro y con el cierre centralizado activado. En el vehículo encontraron pertenencias personales y dinero, aunque no estaban los teléfonos celulares de la pareja ni las llaves del vehículo, lo que añade misterio al caso. El vehículo sigue en un lugar de difícil acceso, lo que complicó las tareas para remolcarla.

Desde el lunes 20 de octubre un equipo formado por 40 efectivos policiales junto a miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil retomaron la búsqueda en la zona. Además, para mejorar la cobertura del terreno complejo y extenso se incorporaron drones de última generación que realizan relevamientos aéreos en áreas de difícil acceso.

Sumados a ellos, llegaron binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas desaparecidas, provenientes de la Policía del Chubut, la Base Aeronaval "Almirante Zar" y la Policía Federal Argentina. La utilización de estos perros es fundamental para terrenos difíciles, aunque el fuerte viento y las lluvias recientes dificultan la conservación de rastros y olores, lo que complica aún más estas labores.

Además, vecinos de la zona colaboran con vehículos 4x4 para recorrer áreas que solo pueden ser transitadas con vehículos adaptados, fundamental para intentar hallar alguna pista concreta. Durante estas jornadas, se encontraron fogatas apagadas pero recientes, que focalizaron parte del rastrillaje, aunque ninguna resultó ser una señal definitiva sobre el paradero de Pedro y Juana.

ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE: “VIVIMOS MINUTO A MINUTO CON ESPERANZA”

En medio de la incertidumbre, Gabriela y Laura Kreder, hijas de Pedro, se convirtieron en la voz del pedido de esperanza, compartiendo con “Buen Día Comodoro” de SETA TV sus emociones, teorías y lo que están viviendo día a día.

Gabriela relató que el operativo mantiene la misma intensidad de los primeros días, incluso con más recursos y personal en la zona: “Se están sumando perros rastreadores, más efectivos, se están usando drones; la búsqueda es incansable, pero lo que necesitamos es una pista concreta".

La mujer expresó cuánto les sorprende que su padre haya decidido internarse en una zona tan inhóspita y de difícil acceso, dado que Pedro siempre fue cuidadoso con sus cosas y precavido en sus acciones.

“Nos cuesta imaginar cómo llegó hasta ese lugar con la camioneta, un sitio que ni siquiera quienes se dedican a hacer travesías en 4x4 escogen. Todo es muy confuso, no hay hipótesis claras y las posibilidades siguen abiertas porque no hemos encontrado nada que nos permita ir hacia un camino fijo”, agregó con voz entrecortada.

En continuidad, Gabriela destacó que para la familia y los voluntarios que ayudan, el terreno es un obstáculo enorme. “Nosotras tuvimos que usar vehículos 4x4 y ayudantes con mucha experiencia para poder llegar a esa zona. Si nosotras tuvimos tantas dificultades, no entendemos cómo pudo avanzar mi papá y quedar allí la camioneta, encajada en barro".

También habló de la ayuda de vecinos voluntarios, quienes aportan sus camionetas para transitar lugares inaccesibles y reforzar la búsqueda en áreas extensas.

LA BÚSQUEDA SUMARÁ EL APOYO DE UN HELICÓPTERO

La mujer contó que la camioneta fue abierta por la policía tras romper un vidrio porque estaba bloqueada con el cierre centralizado y sin llaves, pero sigue imposible moverla. “Se están usando todas las herramientas posibles, cámaras, registros de llamadas, búsqueda con perros, ahora con helicóptero", señaló.

Laura resaltó la importancia de la difusión masiva del caso a nivel nacional, como clave para la posibilidad de encontrar alguna pista: “Fue positivo que se visibilizara en varios canales de Buenos Aires y que llegara hasta Radio Nacional, que puede tener llegada a las zonas rurales y estancias donde ellos podrían estar".

Las hijas aclararon que hasta el momento no hubo comunicación oficial de funcionarios nacionales, y que sus esfuerzos van por la vía de la viralización y el apoyo comunitario para abrir todos los canales posibles. “Lo que necesitamos y buscamos es una pista, algo que nos permita ir hacia alguna dirección".

SIN RESPUESTAS DEFINITIVAS, LA FAMILIA SOSTIENE LA ESPERANZA Y LA FE

Ante la ausencia de rastros claros, las hijas muestran una mezcla de esperanza y dolor. Gabriela reconoció las dificultades que supone la búsqueda con perros debido al viento y a las recientes lluvias, que dificultan la conservación de huellas y olores.

Posteriormente, expresó también la confusión que les genera que la pareja haya optado por internarse en un lugar que consideran tan inhóspito y peligroso.

Laura, en tanto, remarcó el impacto que tuvo para la familia la inclusión de nuevas fuerzas y tecnologías en la búsqueda y la incorporación de un helicóptero para sobrevolar la zona y conseguir una vista más amplia.

“Estamos viviendo cada día con la esperanza de que haya una noticia, de que encontremos a papá y a Juana. No descartamos ninguna posibilidad, seguimos en contacto con las autoridades, pero también dependemos de la ayuda de la gente, de que alguien pueda aportar algo,” dijo Gabriela en un momento emotivo. Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Ambas destacaron la profunda colaboración entre familiares, fuerzas de seguridad y voluntarios, pero también pidieron que se mantenga la fuerza y el compromiso público para ampliar la búsqueda sin pausas.

El Gobierno del Chubut continúa, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en una amplia zona cercana al Cañadón Visser y Rocas Coloradas. Las tareas de rastrillaje, que se están llevando adelante con la conformación de tres grupos de canes y personal dispuesto para un amplio rastrillaje terrestre, cuentan con la participación de aproximadamente 60 efectivos policiales.

Asimismo, se encuentra trabajando en el terreno el comisario Ariel Ríos, coordinador general de la Provincia ante el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), junto a tres canes de búsqueda de personas vivas en grandes áreas, pertenecientes a la Policía Federal Argentina; Bomberos de Trelew; y personal de Policía Científica de Esquel con su respectivo can.

En tanto que, además, se cuenta con el apoyo de droneros y diversos equipos técnicos para optimizar la cobertura del terreno.

Participan también Defensa Civil Provincial, con camionetas y drones, supervisados por el subsecretario de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Eduardo Pérez; Defensa Civil Municipal; Bomberos Voluntarios; aspirantes a Policía del Chubut; y personal de la División Búsqueda de Personas.

La historia de Pedro y Juana, relatada por sus hijas, pone en primer plano la angustia humana detrás de la desaparición y la incansable búsqueda de respuestas, que mantiene viva la esperanza para una familia que no se rinde. ¿Se podrá hallar pronto alguna pista que permita terminar con esta agonía? Hasta entonces, la ciudad entera y la Patagonia acompaña este reclamo urgente y solidario en Comodoro Rivadavia.