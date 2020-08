CHUBUT (ADNSUR) - Los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez Bogado decidieron continuar el proceso tras rechazar un pedido de la defensa del imputado que argumentó la prescripción de los delitos por considerar que la llamada "ley Piazza" no estaba vigente cuando los presuntos hechos ocurrieron.



La fiscal Alejandra Hernández recordó que "no es la primera vez que la defensa plantea la prescripción de la causa, ya lo había hecho al principio mismo de la investigación".



El comisario general retirado Juan Luis Ale fue el jefe de la policía de Chubut durante los dos primeros gobiernos de Mario Das Neves y luego llegó ser diputado provincial del Frente para la Victoria, aunque los hechos denunciados ocurrieron antes de ocupar esos cargos, cuando era autoridad policial en Puerto Madryn.



"Las víctimas eran niñas al momento de cometerse los hechos y hay que hacer valer sus derechos, ese fue nuestro planteo desde un principio y por suerte hasta ahora siempre fuimos avalados por la juez natural de la causa primero y ahora por el tribunal que revisó el planteo", aseguró la fiscal en diálogo con Télam.



Las víctimas aseguraron en un reportaje concedido a Canal 12 que "los hechos ocurrieron en Puerto Madryn durante tres años, impunemente, mientras (el acusado) se mostraba al resto de la comunidad como una persona cariñosa a los ojos de los otros, se hacía llamar como un padre para nosotras mientras puertas adentro abusaba sexualmente de nosotras".



"La denuncia fue en 2017, pero fue en el 2015 cuando pudimos hablar con nuestra familia y contar todo lo que habíamos pasado, con lo que ello significa porque pasamos por un montón de pericias psiquiátricas, pasamos por varios médicos y psicólogos" describieron.



Además, relataron que "teníamos 9 y 10 años cuando abusó de nuestros cuerpos, eramos criaturas".



En el 2018 la jueza Patricia Reyes resolvió abrir la investigación sobre Ale que derivó en la elevación a juicio oral, cuya primera audiencia comenzó el 21 del mes pasado pero se interrumpió por los planteos de la defensa que ya fueron resueltos por el tribunal de revisión.



La defensa pedía que no se aplique la "Ley Piazza", bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza, porque en ese entonces no estaba vigente.



Se trata de la ley que modificó el Código Penal y estableció "una regulación especial, en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad y sufre delitos de integridad sexual".