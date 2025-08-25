Un hombre identificado como M. Vargas fue detenido el fin de semana en la ciudad de Rawson, en Chubut, por intentar nuevamente acercarse a su expareja, V. H., pese a la vigencia de una prohibición de acercamiento y denuncias anteriores en su contra. La jueza dispuso un mes de prisión preventiva y rechazó el arresto domiciliario ante las reiteradas oportunidades de acercamiento.

“Hay reiterancia delictiva, un círculo de violencia, una actitud desafiante y hostigamiento permanente contra su exmujer que lo lleva a desobedecer las órdenes que le impone la Justicia”, indicó la jueza de garantías, Eve Ponce, al decidir que el sujeto tenga un mes de prisión preventiva.

Durante la última audiencia de control de detención, se precisó que M. Vargas se quitó o dejó inhabilitada la tobillera electrónica con intenciones de acercarse a su expareja y, en esas circunstancias, se procedió a su detención a fin de evitarlo.

Incendios y daños en edificios públicos de Rawson: “Sólo buscaban destruir y saquear”

Sin embargo, también se planteó que este hecho se suma a otra situación de violencia de género que investiga la jueza Karina Breckle. Esta causa original lo obligaba a evitar cualquier tipo de acercamiento a la mujer, ya sea físicamente o por cualquier medio electrónico.

En una de las oportunidades, violó el domicilio en el que se encontraba la mujer y le llevó el celular para luego darse a la fuga. En otra oportunidad, tenía apagada la tobillera electrónica, circunstancia que fue advertida por el Centro de Monitoreo. Entre insultos y amenazas, además le exigió a la mujer que levante anteriores denuncias en su contra.

El ahijado olvidado de Alfonsín en Chubut: promesas incumplidas y una vida de lucha

Para la representante de fiscalía, Janet Davies. la actitud violenta y el acoso de Vargas en contra de su ex pareja, evidencia se va acrecentando. Por ello, además de los riesgos de posibles entorpecimientos de la investigación, también solicitaron un mes de prisión efectiva.

Además del delito de desobediencia (afectada la administración pública), se le suma la apertura de investigación por los presuntos delitos de violación de domicilio y hurto.

El defensor oficial Pablo Sánchez cuestionó la posibilidad de prisión efectiva en contra de M V, y que la prisión preventiva bien puede ser reemplazada por el arresto domiciliario en la casa de los padres de los imputados.

“Cuando Rawson fue Vietnam”: A 53 años de la fuga que marcó a la historia argentina

Finalmente, la jueza de garantías Eve Ponce consideró, además, que Vargas tiene una permanente actitud de renuencia a los mandatos de la justicia, y por ello solicitó un mes de prisión preventiva.