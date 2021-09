Un hombre de la localidad santacruceña de El Calafate fue víctima de una estafa virtual luego de que su teléfono se quedara sin señal durante varias horas. Cuando al fin pudo acceder a Wifi y recuperó la señal, descubrió que sus cuentas bancarias estaban vacías. "Ahora no tengo un peso partido al medio", contó.

La estafa ocurrió el miércoles 8 de septiembre. El hombre se llama Juan Manuel y relató que había estado en el centro de la ciudad cuando se alertó por la falta de señal en su celular. Creyó que se trataba de algún problema de la compañía y recién recuperó sus datos cuando tuvo acceso a una conexión inalámbrica.

En ese momento, comenzaron a llegar notificaciones donde el Banco Santa Cruz informaba acerca de movimientos en su caja de ahorro: "Se trataba de transacciones en mis cuentas sueldo", dijo al portal Señal Calafate. "Me preocupé porque no pude entrar en la aplicación, fui al banco y me había desaparecido toda la plata de dos cuentas de caja de ahorro", advirtió.

En la entidad bancaria le sugirieron que radique la denuncia correspondiente para luego presentarla y dar curso al bloqueo de cuentas. "Al día siguiente me enviaron un mail diciendo que mi homebanking y mi caja de ahorro estaban bloqueadas", agregó.

Además, precisó que desde la compañía telefónica "no entienden porqué el teléfono está muerto". Incluso dijo que "lo puse en otros celulares y el chip está muerto", aunque la línea está activa.

"Ahora no tengo un peso partido a la mitad", enfatizó Juan Manuel y reclamó al banco una solución respecto a al trazabilidad de las transferencias realizadas.