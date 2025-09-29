Una joven de 18 años fue detenida en Rawson tras protagonizar un episodio de violencia contra su pareja y terminar agrediendo a una agente policial. El hecho se produjo luego de una discusión con un joven de 17 años con quien mantenía una relación sentimental. La situación derivó en la rotura de los vidrios laterales de un vehículo Volkswagen Senda y en la intervención de la Policía, que trasladó a la joven a sede policial.

Durante el procedimiento, la imputada fue esposada y llevada al Hospital de Rawson para el control físico de rigor. En ese contexto, cuando intentaban ingresarla al patrullero, mordió la mano de una de las agentes, provocándole lesiones leves.

La funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo expuso los hechos durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada el sábado al mediodía, ante la jueza de garantías Eve Ponce.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

La calificación legal que recayó sobre la joven es la de daño y lesiones leves agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial. Sin embargo, se abrió la posibilidad de que el caso se resuelva bajo la figura de la conciliación prevista en las soluciones alternativas al conflicto, que deberán concretarse en los próximos dos meses.

Finalmente, la jueza Ponce dispuso que la joven recupere la libertad, mientras avanza la investigación sobre los hechos ocurridos.

Violencia en el Hospital de Rawson

En paralelo a este caso, la magistrada Eve Ponce también intervino en otros episodios de violencia que se registraron el mismo fin de semana en el Hospital Santa Teresita de Rawson. “Hay un trasfondo de violencia que está escalando y los operadores judiciales tenemos que observar esta situación, que esperemos que se frene”, advirtió la jueza durante una audiencia de control de detenidos realizada el domingo.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Uno de los hechos involucró a una mujer identificada como C.R., quien se enfrentó a otra mujer, M.A., en la entrada del centro de salud. Según describió la fiscalía, C.R. buscaba a una tercera persona, pero terminó golpeando a M.A. y resistiéndose con violencia a la intervención policial. La agresora atacó a los efectivos con golpes de puño y arañazos, provocándoles escoriaciones, y hasta llegó a golpear a otra agente durante su traslado a la comisaría.

El caso fue calificado de manera provisional como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones leves. C.R., desempleada y madre de una niña pequeña, quedó en libertad, pero con la prohibición de acercarse a la víctima durante 90 días y sin poder contactarla por ningún medio. La defensa, nuevamente a cargo de Miguel Lugo, no se opuso a la apertura de la investigación y dejó abierta la posibilidad de resolver el conflicto mediante conciliación.

Encontraron sin vida al hombre de 52 años que estaba desaparecido en Comodoro

Ese mismo día, en otro incidente en la puerta del hospital, un hombre rompió de un puñetazo un vidrio de la entrada principal. Según se informó, el agresor —un empleado municipal sin antecedentes— se encontraba alterado por la internación de su hermano. En este caso, la calificación fue daño, con la posibilidad de aplicar la figura de la “reparación” para llegar a un sobreseimiento si cumple con la compensación correspondiente.

La jueza Ponce señaló que la acumulación de episodios en un mismo contexto es un signo de alerta sobre un clima de violencia que podría derivar en hechos más graves. En todos los procedimientos intervino la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo, en representación del Ministerio Público Fiscal, y la defensa pública de Miguel Lugo.