RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Pese a los reiterados pedidos para que reparen la pérdida de gas, una pareja de Río Gallegos vivió momentos desesperantes cuando la cocina de su departamento comenzó a arder en llamas. "Nuestra cachorra quedó adentro, veíamos como se prendía fuego todo", relató la damnificada Sofía Nemirosky.

La mujer, quien además es abogada, ya denunció el hecho a la Comisaría Primera y aseguró que iniciará acciones legales hacia la Inmobiliaria, informó La Opinión Austral.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 2 de la madrugada en uno de los departamentos ubicado en Pasteur al 100: "Pusimos una olla con aceite a calentar y a los minutos la cocina estaba prendida fuego, tuvimos que tirarnos por una ventana", relató Nemirosky en diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos.

"Nuestra cachorra quedó adentro, veíamos como se prendía fuego todo, los vecinos ya habían llamado a la Policía y a Bomberos, tuvimos que salir en ropa interior porque ya estábamos como para irnos a dormir", contó.

Previo al incendio, señaló que realizaron la presentación para que se reparara el problema de la fuga en el inmueble. Sin embargo, "siempre nos plantaron, sabiendo que había perdidas de gas", apuntó la abogada. "Pasaron los meses, empezamos a arreglar las cosas por nosotros, nunca nos devolvieron esa plata. Cuando uno esperaba un gesto de humanidad por lo que nos pasó con el incendio, eso no sucedió", disparó tras el delicado momento que vivió junto a su compañero.

"Me destrataron cuando fui a la inmobiliaria. El propietario vive en Buenos Aires y no sabemos quien es, no tiene el domicilio", continuó su relato.

Para concluir, Nemirosky aseguró: "Iniciaremos todas las acciones legales, consideramos un dolo eventual, podía pasar algo muy grave y dejaron que suceda, siempre había perdidas de gas y no hicieron nada al respecto", fue contundente.

Según precisó La Opinión Austral, tras la denuncia, Camuzzi se presentó en la vivienda y corroboró que había una fuga de gas en el lugar. Acto seguido, intervino en el inmueble y retiró el medidor de gas, de manera preventiva.