Se le prendió fuego la casilla mientras cocinaba y se salvó de milagro

El hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes 27, en una casilla ubicada en Arsenio Burd y Mari Menuco, manzana 648 A, en el sector de la segunda meseta de Centenario.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios, el fuego se originó cuando el propietario cocinaba con una estufa, lo que habría provocado que las llamas alcanzaran el techo de la precaria vivienda.

El hombre logró salir a tiempo del interior y no sufrió lesiones. En pocos minutos, el fuego se concentró en la parte superior de la casilla, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

La rápida reacción de los vecinos y bomberos

Los vecinos del sector fueron los primeros en advertir el humo y comenzaron a arrojar agua con baldes y mangueras para evitar que las llamas se extendieran a las construcciones cercanas. Al mismo tiempo, alertaron a los Bomberos Voluntarios de Centenario, que acudieron rápidamente al lugar en el móvil 36.

Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado en pocos minutos, evitando daños mayores. Desde el cuartel indicaron que solo se registraron pérdidas en el techo y parte del entramado de madera afectado por el calor.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y las llamas no alcanzaron la vivienda lindante. El incidente dejó en evidencia las condiciones precarias en las que muchas familias de la meseta aún deben calefaccionarse o cocinar.