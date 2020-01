COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un incendio de gran magnitud se registró en horas de la tarde en el casco céntrico de Comodoro Rivadavia. Una vivienda y un auto se vieron afectados en la intersección de calle Sarmiento y Máximo Abásolo, a metros de las oficinas del Ministerio de Hidrocarburos. Un total de cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar, sumado a personal de la Policía de Chubut, Prefectura y el área de Defensa Civil.

INCENDIO DE GRAN MAGNITUD EN EL CENTRO DE COMODORO

En exclusiva a ADNSUR, fuentes policiales informaron que el dueño del automóvil todavía no aparece y hasta el momento no se registraron heridos. Todavía no se puede establecer lo que habría originado el siniestro. En tanto, el tránsito hacia la Costanera está cortado a la altura de San Martín y Güemes y también en el tramo de la Ruta Nacional N° 3, por lo que el desvío es hacia calle Sarmiento.

NOTICIA EN DESARROLLO