En un caso que conmocionó a la localidad de General Cabrera, provincia de Córdoba, un hombre de 67 años, Lorenzo Oscar Castro, fue encontrado sin vida en su casa luego de un incendio.

nicialmente, la causa se clasificó como "muerte de etiología dudosa", pero con el avance de la investigación, se descubrió un trasfondo macabro que involucra a su novia, Gabriela Alcaraz, de 55 años, quien falseó su identidad y tenía una condena a perpetua por otro crimen similar.

DETENCIÓN Y GRAVES ANTECEDENTES

Gabriela Alcaraz, cuyo nombre real se reveló después de la investigación, fue detenida en Río Cuarto. Se determinó que la mujer de 65 años, que mantenía una relación de pareja y profesional con la víctima, proporcionó un informe falso de su identidad.

Al establecer su identidad correcta, se descubrió que pesaba sobre ella un pedido de detención del juzgado federal 15 de la Provincia de Buenos Aires por un hecho de similares características, un homicidio doblemente agravado, indicó El Doce Tv.

El comisario mayor Guillermo Tapia, jefe de la Departamental Juárez Celman, detalló en conferencia de prensa que cámaras y pericias llevaron a la detención de la mujer. Además, se reveló que ya pesa sobre ella una condena de cadena perpetua por ese hecho anterior, y que incluso existía un pedido de Interpol para dar con la asesina.

La investigación reveló que el incendio en la casa de Castro no fue accidental, sino intencional. El abogado querellante, Alexis Alvarenga, considera que el móvil del crimen es meramente económico. Alvarenga recalcó que el foco ígneo se inició a causa de la intervención premeditada de esta señora. "No fue un accidente ni un incendio ocasional, fue intencional", afirmó.

Las pruebas contra Alcaraz son contundentes, sumadas al gravísimo antecedente por el que ya fue juzgada. Dentro de las evidencias en la investigación, el letrado señaló que Castro mantuvo una comunicación con su hija el mismo día del hecho y que en ese instante estaba acompañado por Alcaraz. De acuerdo con el resultado de autopsia, el fallecimiento se produjo pocos minutos después de ese contacto.

Alcaraz quedó imputada de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por premeditación, en el marco de la causa tramitada ante el fiscal Javier Di Santo en los tribunales riocuartenses. A su vez, será puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Federal de Ciudad de Buenos Aires N° 15, que la condenó en 2023 por un hecho similar y por el que tenía pedido de captura internacional a través de Interpol.

Los hijos de Castro definieron como "maquiavélica" la historia detrás de la mujer que primero entabló una relación sentimental con su padre y luego una sociedad laboral. Todo en un lapso de no más de cuatro meses, afirmaron.

USURPACIÓN DE IDENTIDAD Y ENGAÑOS

La imputada se desenvolvía socialmente en Río Cuarto bajo la apariencia de ser una profesional del derecho y de haber pertenecido a la más alta magistratura. Decía ser ‘Gabriela Mallo’ y que había trabajado como jueza federal en Ciudad de Buenos Aires. El querellante alertó que el nombre es idéntico al de una magistrada que todavía está en funciones en un juzgado porteño. Por esta situación, será investigada por usurpación de identidad.

Alvarenga indicó que Alcaraz falseaba identidad, títulos y profesión a los fines de captar la atención y respeto de sus posibles víctimas, sumado al temor por una personalidad supuestamente influyente. "No me costó nada dar con la identidad de quien es realmente la jueza y de quien no lo era", explicó a partir de su actividad profesional y por integrar distintos organismos a nivel nacional.

La mujer fijaba domicilio dentro de la provincia de Córdoba, pero era habitual que cambiara su apariencia física y las direcciones de su casa. No se descartan más detenciones en los próximos días, teniendo en cuenta que se movía con otras personas de su círculo íntimo.

"Ella tiene hijos y los presentaba públicamente como profesionales. A algunos les manifestaba que eran profesionales del derecho y de la salud, a otros que eran profesionales de las ciencias económicas. Un hijo actuaba con ella conjuntamente, pero no está acreditado su grado de participación", comentó el abogado querellante.