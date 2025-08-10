Este sábado 9 de agosto, alrededor de las 18:30, se registró la fuga de un hombre que permanecía detenido judicialmente y procesado por una causa de robo, desde la Comisaría Tercera de Caleta Olivia.

Según informó la Policía de Santa Cruz, el interno logró escapar por circunstancias que aún se investigan, lo que motivó un operativo de búsqueda con móviles y personal desplegados en distintos puntos de la ciudad y alrededores.

El hombre, identificado por la policía como Emiliano Bunge estaba alojado bajo expediente judicial caratulado “DIV. CRIA. 3RA S/INV. ROBO”, según informó El Nuevo Día.

Las autoridades trabajan para establecer cómo burló las medidas de seguridad y salió de la dependencia policial.

Desde la fuerza solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero, comunicándose al 911 o a la comisaría más cercana.

Además, pidieron no trasladar a personas desconocidas que soliciten “hacer dedo” en rutas o caminos próximos a la localidad, como medida de prevención.