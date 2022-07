La comunidad de Bérgamo, en Italia, sigue conmocionada por la cruel muerte de Diana, una beba de tan solo 18 meses que falleció de hambre y de sed. Su madre está imputada luego de comprobarse que la dejó sola durante 6 días.

Alessia Pifferi tiene 36 años y se encuentra detenida luego de que su hija fuera encontrada sin vida tras permanecer sola durante seis días.

El fiscal Francesco De Tomassi relató que la pequeña “Murió de hambre y sed” luego de que su madre la dejara sola, en su cuna, durante casi una semana, para concurrir a una cita. Pero no era la primera vez que lo hacía, según la investigación, se pudo establecer que era habitual que la niña quedará sola.

El jueves 14 de julio, antes de las 19, Alessia Pifferi bañó y cambió a su hija por última vez. Esa noche se dirigió hasta Leffe, un pequeño pueblo de Bérgamo, para encontrarse con su pareja.

A su pareja le dijo que había dejado a su beba al cuidado de su hermana pero era mentira. En total fueron seis los días que estuvieron juntos, en los que ambos viajaron hasta Milán por unos trámites que él debía realizar, según publica TN.

Alessia regresó recién a su casa el miércoles 20 de julio, cerca de las 10 de la mañana. Diana se encontraba en el catre, sin vida. Deshidratada. Ella contó que fue él quien intentó reanimarla. Le arrojaron agua sobre su rostro, mojaron sus pies y hasta golpearon su espalda en vano.

“Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después”, relató tras ser detenida y donde fue posteriormente imputada de homicidio voluntaria.