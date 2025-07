Se filtraron las fotos de los huesos que encontraron en la casa donde vivió Cerati: ¿Fue un asesinato?

Una investigación judicial de gran magnitud se desató en el barrio porteño de Coghlan a raíz del descubrimiento de restos óseos humanos en el terreno de una propiedad donde residió el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

El hallazgo, que tuvo lugar durante la demolición de la vivienda para la construcción de un nuevo edificio, ha llevado a las autoridades a considerar con seriedad la hipótesis de un homicidio, enfocando la atención en una familia vecina que habita la propiedad lindera desde la década de 1970.

Los restos fueron encontrados en una fosa de aproximadamente 1,20 metros de largo, ubicada cerca de la medianera que divide la casona demolida de una casa vecina. El descubrimiento incluyó no solo huesos y piezas dentales, sino también la suela de un zapato y un reloj digital Casio, modelo CA-90.

El reloj Casio se convirtió en un elemento crucial para la investigación. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 61 confirmó que este modelo fue lanzado entre 1981 y 1982, pero no comenzó a comercializarse en Argentina hasta 1992.

Este dato es fundamental, ya que sugiere que el entierro del cuerpo no pudo haber ocurrido antes de 1992. Fuentes cercanas al caso explicaron que "por el número de serie sabemos cuándo fue vendido y otros datos relevantes", lo que indica que “ese reloj nunca pudo estar ahí antes del ‘92”.

Aunque aún no hay imputados, la investigación puso bajo la lupa a la familia que reside en la vivienda contigua desde la década de 1970. Fuentes allegadas al fiscal Martín López Perrando han expresado que la situación es "sospechosa", señalando que "Nadie entierra a nadie en el fondo de su casa, salvo una cuestión extraña. En una casa en plena ciudad, en el año 90… es raro”.

