Se filtraron crudos mensajes tras el triple femicidio de las jóvenes: “Hubieras visto cómo lloraban”

Un nuevo capítulo de horror y conmoción sacude a la sociedad argentina a raíz del triple crimen sucedido en Florencio Varela, un caso que generó múltiples interrogantes y una gran repercusión nacional por la brutalidad y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

En las últimas horas trascendió el testimonio anónimo de un supuesto testigo que asegura haber presenciado, a través de una transmisión en vivo por TikTok, la tortura y posterior asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), jóvenes cuyas vidas fueron arrebatadas en un contexto de violencia extrema vinculada al narcotráfico.

UN AJUSTE DE CUENTAS NARCO

La hipótesis central que sostienen los investigadores apunta a un ajuste de cuentas dentro del mundo del narcotráfico. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la veracidad de la transmisión en TikTok y señaló que el líder de la organización criminal, un ciudadano peruano de 23 años apodado “Pequeño J”, actualmente prófugo, utilizó la grabación para difundir un mensaje mafioso dirigido a quienes amenacen su cártel: “Esto le pasa al que me roba droga”.

Este mensaje fue interpretado como un acto disciplinario con fines terroristas dentro del bajo mundo del narcotráfico, reforzando el control y el miedo para mantener su poder sobre las operaciones ilícitas. Así, las víctimas fueron utilizadas para enviar una señal brutal a competidores o traidores.

Vale remarcar que, según declaraciones oficiales del ministro Alonso, las jóvenes fueron engañadas con una falsa invitación a una fiesta que tendría lugar el viernes por la noche. Pensando que participarían en un evento social, acudieron voluntariamente, acompañadas por personas que se habían ganado su confianza. Esto permitió a la organización criminal captar fácilmente a las víctimas sin levantar sospechas previas.

Este modo de actuar subraya la amplificación del uso de redes sociales y engaños como herramientas dentro del entramado delictivo para atrapar a sus víctimas.

EL RESULTADO DE LAS AUTOPSIAS

Los informes forenses brindan detalles concretos sobre las circunstancias en que fueron asesinadas las jóvenes. Se determinó que los crímenes ocurrieron entre las 3 y las 6 de la mañana del sábado, unas horas después de la transmisión en TikTok.

De acuerdo con las autopsias:

Lara Morena Gutiérrez (15) fue asesinada con una puñalada en el cuello.

fue asesinada con una puñalada en el cuello. Morena Verdi (20) sufrió múltiples puntazos y fue golpeada; además, su cabeza fue aplastada.

sufrió múltiples puntazos y fue golpeada; además, su cabeza fue aplastada. Brenda del Castillo (20) fue sometida a golpes; además, le quebraron el cuello y recibió múltiples puntazos.

Estas heridas no solo reflejan una extrema violencia física, sino también una clara intención de infligir sufrimiento prolongado y terror antes de la muerte.

LOS ABERRANTES MENSAJES TRAS EL TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA

Según revelaron fuentes judiciales y policiales, el testigo pudo observar parte del tormento que sufrieron las víctimas en una “live” transmitida en TikTok para un grupo cerrado de apenas 45 personas, una difusión especialmente restringida que consiguió capturar las escenas más atroces del caso.

Posteriormente salió a la luz un mensaje que se viralizó en grupos de WhatsApp que decía textualmente: “Hubieras visto cómo lloraban las manitas” , frase que da cuenta del nivel de violencia y horror presenciado.

Por medio de capturas y filtraciones recogidas por el medio Crónica TV, el relato señala que las jóvenes fueron sometidas a brutales torturas con el objetivo de sacarles información sobre el paradero de dólares y cocaína. Según el testigo, en particular a Lara, la menor de las víctimas, de tan solo 15 años, le habrían amputado dedos de una mano y parte de una oreja como método de coacción extremo.

“No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca... Por eso le cortaron dedo por dedo”, afirmó el testimonio, que agregó detalles desgarradores sobre cómo se mantuvieron firmes frente a la violencia.

Otro mensaje escalofriante que se difundió hablaba de fotografías de los cuerpos ya descuartizados de las tres jóvenes, imágenes que se habrían compartido incluso antes del hallazgo oficial de los cadáveres enterrados en el patio de una vivienda del partido de Florencio Varela, dando cuenta de la brutalidad de la escena y la planificación criminal.

El triple crimen de Florencio Varela ha conmocionado a la opinión pública y genera un clamor para que las fuerzas de seguridad intensifiquen la búsqueda y captura de “Pequeño J”, el presunto responsable y líder de la organización.