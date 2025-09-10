Se escapó un peligroso preso de una comisaría de Caleta Olivia y lo buscan intensamente

Un preso que se encontraba alojado en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia se escapó durante la noche del martes en un hecho que todavía no fue esclarecido por completo. Por el momento se desconocen los detalles de cómo el detenido logró burlar a los efectivos de guardia.

La Policía de Santa Cruz informó oficialmente que el hombre buscado se llama Gutiérrez Aranda Pablo Emanuel. Las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos, especialmente de quienes habitan la zona de El Gorosito, para reportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Los rastrillajes se concentran en el barrio 2 de Abril y sus alrededores, mientras personal policial realiza recorridas adicionales por distintos sectores de la ciudad. Se espera que la búsqueda se intensifique en las próximas horas para evitar que el detenido se traslade fuera de la localidad.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes adicionales vinculados a la fuga. La comisaría mantiene reforzada la custodia de los internos restantes y continúa trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad locales para controlar la situación.

La fuga de Gutiérrez Aranda generó preocupación entre la población y los vecinos fueron alertados a través de medios oficiales y redes sociales sobre la necesidad de mantener precaución y comunicarse con el 911 ante cualquier dato que permita su captura.

El operativo de búsqueda continúa activo y las autoridades destacaron que se prioriza la seguridad de la comunidad mientras se realiza la localización del detenido.