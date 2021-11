Se enfrentó a un hombre que quería raptar a sus hijas y las salvó

Una mujer salvó a sus dos hijas de ser secuestradas por un hombre que irrumpió en la casa donde estaban e intentó atacar a las pequeñas de 5 y 6 años.

Una de las niñas caminaba hacia el frente del garaje, cuando el extraño corrió a toda velocidad en su dirección. "Pensé que se llevaría a mis chicas. También tenía a mi hijo de un año en el fondo en una silla alta", relató la madre.

La mujer estaba sentada en una silla cuando el intruso irrumpió y reacción inmediatamente: se levantó y se lanzó contra el atacante para proteger a sus hijas.

El intento de secuestro ocurrió en la noche del martes 26 de octubre, según informó el portal de CBS Los Angeles,​ en la ciudad de Rancho Cucamonga, en California, Estados Unidos.

"Lo vi entrar en el camino de entrada y mi primer instinto fue bloquearlo para darles a mis hijos el tiempo suficiente para escapar", describió. Ella empujó al intruso al suelo y lo sostuvo por el cuello hasta que su esposo y un amigo de la familia llegaron y lo controlaron desde allí.

El hombre ya había pasado por el lugar unos minutos antes. Se apareció en la propiedad y cuando le preguntaron qué necesitaba se marchó. Según contó la mujer, tanto su esposo como el amigo se subieron al auto y fueron a buscarlo por el vecindario.

Tras su primera aparición quedaron prevenidos y al ver nuevamente al hombre reaccionaron todos de inmediato. El atacante trató de sorprender a la familia y corrió directamente hacia el garaje, justo donde jugaban las chicas.

La policía de Rancho Cucamonga dijo que no saben cuáles eran las intenciones del sospechoso, pero lo identificaron como Rasmuss Peter Rasmussen, de 31 años, quien fue encontrado todavía dentro del garaje del residente cuando llegaron los agentes. Rasmussen era tan incoherente que no sabía dónde estaba y no podía responder a sus preguntas.

Lo arrestaron y lo acusaron de estar bajo los efectos de una sustancia controlada. Dijeron que están recomendando un cargo adicional de entrada ilegal al fiscal de distrito, pero informaron que el cargo inicial era un delito menor, por lo que Rasmussen fue citado y puesto en libertad.