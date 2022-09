Este domingo 11 de septiembre se cumplió un mes de la desaparición de José Crettón, el joven de 18 años que desapareció en El Maitén luego de dejar de responder su teléfono celular y dejar un mensaje, donde decía que se marchaba tras conocer a otra mujer.

El joven oriundo de Esquel, se había mudado recientemente a aquella localidad tras comenzar a vivir con una mujer de 38 años. La expareja de ella y otro hombre son los detenidos por la desaparición y presunto homicidio del joven.

Pese a las presunciones de la Justicia sobre lo que sucedió con el joven, la familia de José Crettón no pierde las esperanzas y sigue exigiendo su búsqueda, pero además realizando rastrillajes por su cuenta.

Este domingo, a un mes de su desaparición, Sergio, su papá, sufrió el incendio de su auto cuando viajaba a Esquel desde El Maitén. “Por si fuera poco se nos quemo el auto que anda en la búsqueda de José”, lamentó uno de los familiares.

UN TERCER SOSPECHOSO

La fiscalía de Esquel , Marta Montje, informó la semana pasada que se trabaja para identificar a una tercera persona en el caso que investiga una desaparición seguida de muerte. “Hay al menos una persona más involucrada, que no está identificada pero sobre la que tenemos indicios”, anticipó.

Los otros dos detenidos seguirán bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. "No importa que no haya cuerpo, si bien es determinante; no deja de haber delito”, subrayando que en la Argentina hay jurisprudencia de casos de “condenados sin cuerpo”, aseguró el fiscal Carlos Díaz Mayer.

La hipótesis de los fiscales es que a José lo asesinaron y escondieron su cuerpo, sin embargo, la familia no pierde la esperanza de poder encontrarlo con vida.