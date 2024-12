Norma “Lily” Carrizo desapareció el 22 de diciembre de 2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ese día, le envió un mensaje a una de sus dos hijas a las 11:51 de la mañana. “Hola, amor. Tengo que hacer. Vuelvo tarde. Te amo mucho. Sos mi compañera.”, escribió.

Luego, según pudieron establecer los investigadores, se tomó un remis con dirección a Rada Tilly. Allí, descendió sobre Avenida Moyano, donde una cámara de seguridad la captó.

Ese día no regresó a su casa y dejó de contestar el teléfono. Pese a la recompensa que aún está vigente, las pistas de quienes dijeron haberla visto en distintos puntos del país, hoy se cumplen 7 años desde que su familia la vio por última vez.

“MI LEONA”

Una de sus hijas realizó una emotiva publicación tras 2.555 días sin saber de su madre, quien el pasado mes de marzo habría cumplido 59 años.

“El día que desapareciste no podía entender: ¿cómo es posible que desaparezcas y nadie te vea o sepa algo? No pude asimilarlo por años y aún hoy sigo sin entender lo que no tiene respuesta”, lamentó, y agregó: “Es un dolor interminable, latente, que me acompaña cada día… La desaparición de una persona es compleja, solitaria, desoladora... No hay procedimiento, no existe un interés del otro lado (justicia)… Sabemos que fecha comienza (día de la desaparición), pero nunca sabremos cuándo terminará el 'mal sueño'.”

“Mi madre, mi leona, mi bandera, mi carácter, mi escudo que se aparece en los sueños para traerme tranquilidad. La razón que me impulsó a conectar con clientes… Tu esencia prevalece, tu amor prevalece, tu garra prevalece. Sos el motivo por el que no me desmorono, por el que cada día me levanto con más fuerza. Sos la voz de los sin voz y, aunque los años transcurrieron, tu nombre aún resuena”, concluyó.

