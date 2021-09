Brian Gómez tenía 23 años y en septiembre del 2018 fue brutalmente golpeado a la salida del “Draw pub”, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. Murió ocho días después. En agosto de 2020, la Justicia elevó a juicio la causa donde fue imputado el suboficial Luis Hernández, quien realizaba servicio adicional de seguridad esa noche, y le habría pegado a Brian con una tonfa en la cabeza. Pedirán 15 años de prisión.

La mamá de Brian Gómez a través de sus redes sociales lo recordó con un pedido principal: Justicia.

"Difícilmente podría expresar en palabras lo que fue tener que escuchar al medico de terapia, cuando me dijo: "Brian se esta apagando, solo le quedan unos minutos"... Y me quede ahí , ahogada en un llanto sin voz, por que no había fuerzas para gritar", recordó tras rememorar "que no cabía en el pecho tanto dolor".

"Y desde entonces, hijo no hay un instante en que no te recuerde, en las reuniones familiares, cumpleaños o viajes aparece algún abrazo de mas que le doy a tus hermanos, y nos quedamos así por unos minutos en silencio, por que no hace faltan las palabras, FALTAS VOS. Te prometo ser feliz a pesar de que no tenga mas, en honor a vos . Por que soy Tu VOZ . Sigo esperando JUSTICIA,VERDAD Y RESPETO".

SU CRIMEN

El hecho en investigación se produjo el 15 de septiembre de 2018 cerca de las 4:50 horas, según el relato de la fiscalía Brian Gómez y M.P. habían protagonizado una discusión dentro del Draw Pub, ubicado en San Martin 373 y fueron echados del local bailable.

Como parte de la seguridad del bar en el interior se ubicaban dos personas del servicio de seguridad privada y en la puerta, dos policías que cumplían servicio adicional, Luis Ángel Hernández y Santiago Casner.

Ya en el exterior M.P, junto a su novia, su hermano y tres testigos concurrieron a calle San Martin a la altura del local Galatea Modas y en dicho momento arribo Gómez con el fin de continuar la discusión.