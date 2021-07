El docente y dirigente de la Regional Sur de ATECh, Marcos Ivanoff, fue baleado el viernes 3 de julio cuando circulaba en su camioneta por el barrio Máximo Abásolo. Murió horas después, y a dos días de cumplirse un año de su crimen, aún no hay detenidos.

Gladis Díaz, amiga de Marcos Ivanoff, recordó en diálogo con ADNSUR que a un año del crimen del docente las sensaciones son de "impotencia y desazón porque muchos de los compañeros nos consultan y nos preguntan pero no tenemos ninguna novedad. No hay nada concreto", sobre quienes lo asesinaron cuando circulaba en su camioneta por las calles del barrio Máximo Abásolo.

"Nosotros decimos que esa zona es totalmente expuesta donde con el correr de los meses se han dado muchas situaciones de violencia, tiroteos e inseguridad. Y nuestro compañero fue uno de ellos", reconoció.

Díaz manifestó además, que "sería importante que quienes están a cargo de la causa puedan brindar respuestas. No puede ser que en una localidad de la significancia de Comodoro ocurran hechos delictivos y de inseguridad y que no podamos saber con exactitud que esta ocurriendo", dijo tras recordar que la última novedad fueron unos allanamientos meses atrás pero nada más.

La referente de la CTA descartó algún tipo de convocatoria para recordar a "nuestro compañero ,docente y trabajador que tenia mucho compromiso social" por la situación por la pandemia de coronavirus. "Pero no por eso no vamos a dejar de recordar que hace un año no esta entre nosotros" dejando "un gran vacío en el seno de su familia" pero también en todos aquellos que lo conocieron.