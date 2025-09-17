Un brutal crimen en plena calle sacudió este martes por la tarde a la localidad de Rincón de los Sauces. La víctima fue identificada como José Ariel Palomo, de 29 años, quien murió tras recibir dos disparos a quemarropa en el cruce de Belgrano y Río Colorado, en el barrio La Falda.

El ataque

De acuerdo con la reconstrucción inicial, todo comenzó en un kiosco narco cercano a calle Belgrano, donde se produjo una discusión entre la víctima y el presunto vendedor de drogas. Palomo se retiró del lugar junto a su hermano de 18 años, sin advertir que el conflicto continuaría minutos más tarde.

Fue entonces cuando, en la vía pública, los hermanos fueron interceptados por dos hombres en moto. El acompañante descendió, se trenzó a golpes con Palomo y, en medio de la pelea, sacó un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades. El ataque ocurrió ante la mirada desesperada de su hermano, que no pudo intervenir.

Investigación y detenciones

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que la fiscal Rocío Rivero interviene en la causa y que ya se registraron tres detenciones: el principal sospechoso del homicidio, su madre —arrestada por causar destrozos en la comisaría— y otro hombre involucrado. Además, se ordenó la realización de la autopsia, prevista para este miércoles en la ciudad de Neuquén.

Personal de la Comisaría 35 y de la Dirección de Seguridad Interior Añelo trabajaron intensamente en el sitio del ataque. La víctima fue hallada desangrándose sobre calle Belgrano y, aunque fue trasladada de urgencia al hospital local, no logró sobrevivir.