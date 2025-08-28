El Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que la autopsia realizada este jueves por la mañana no encontró signos de criminalidad en el cuerpo hallado. Si bien los resultados oficiales aún no confirman la identidad de la víctima, se realizaron pedidos de estudios de ADN para lograrlo.

De acuerdo a testimonios de familiares y datos recolectados en la investigación, se presume que el fallecido sería Julio Raúl Robert, de 55 años, residente de San Martín de los Andes. El caso quedó bajo la órbita del fiscal jefe Gastón Ávila.

Lo que se sabe hasta ahora

El comisario José Heriberto Puel explicó que la camioneta se encontraba correctamente estacionada y que no se observaron personas en los alrededores al momento del incendio. El cuerpo calcinado correspondía a un hombre mayor de 50 años, lo que coincide con los testimonios recogidos.

Una familiar aportó información clave: era la titular de la camioneta incendiada y señaló que Robert era paciente oncológico, atravesaba problemas personales y en los últimos días se lo había visto triste. La mujer contó además que tuvo contacto con él esa misma tarde, pero luego no volvió a saber de su paradero.

Con los resultados preliminares de la autopsia y los testimonios incorporados, la investigación apunta a que se trataría de un suicidio. Desde el MPF señalaron que no hay elementos que indiquen la participación de terceros.

Redes de contención en la región

Ante hechos de esta naturaleza, las autoridades recordaron que en Neuquén los hospitales Heller y Castro Rendón cuentan con guardias interdisciplinarias de salud mental las 24 horas. También se puede recurrir al hospital Bouquet Roldán, de 8 a 20 horas, y a los centros de salud del interior.

En casos de urgencia, está disponible la línea de contención en salud mental y adicciones al 299-5358191 o el 107 para emergencias a través del SIEN.

En Río Negro, quienes atraviesen una crisis pueden comunicarse al 911, acercarse al hospital o centro de salud más cercano, o llamar a la línea nacional gratuita de Salud Mental al 0800 999 0091.