Se conoció la autopsia de Jessica, la mujer que murió a manos de su pareja en la Patagonia

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este martes el resultado preliminar de la autopsia realizada a Jessica Scarione, víctima de un femicidio en Colonia Rural Nueva Esperanza, Neuquén. El informe médico indicó que la mujer murió a raíz de una hemorragia externa masiva provocada por una lesión en la arteria ilíaca, consecuencia de un disparo de arma de fuego.

El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y remitido a la fiscal del caso, Lucrecia Sola, quien continúa a cargo de la investigación. En paralelo, permanece vigente la orden de búsqueda y detención de Luis Alberto Espinoza, pareja de la víctima y principal sospechoso del hecho.

Espinoza, de 45 años, es buscado intensamente por la policía provincial. La orden de captura fue emitida el domingo pasado, luego de que el padre del sospechoso encontrara a Jessica sin vida en la vivienda ubicada en la calle Maíz, entre La Papa y La Vid. La descripción oficial indica que el hombre es de contextura robusta, mide 1,63 metros, tiene tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Medidas de protección y denuncias previas

El caso generó gran conmoción porque Jessica había denunciado a su pareja por violencia de género el 24 de agosto. En esa oportunidad, se dispusieron medidas cautelares de protección, un lugar en un refugio y la entrega de un botón antipánico, que la víctima decidió no retirar.

Pese a que Jessica solicitó luego el cese de las medidas y retornó a convivir con Espinoza, el juzgado de Familia decidió mantenerlas vigentes hasta tanto se realizara una nueva audiencia. De acuerdo con lo informado, la mujer se había retirado voluntariamente del refugio donde había sido alojada.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

El hallazgo y las heridas

Además del disparo mortal, el informe forense confirmó que la víctima presentaba otros impactos de arma de fuego en el abdomen y heridas cortantes. El hallazgo se produjo en una precaria vivienda de la zona, donde residen familiares del sospechoso. Fue el propio padre de Espinoza quien alertó a la policía tras varios días sin ver a Jessica.

Jessica tenía cuatro hijos, que al momento de los hechos se encontraban bajo el cuidado de otros familiares. Su muerte provocó un profundo dolor en la comunidad educativa del Centro de Formación Profesional Nº 3 Maestro Luis Ángel Abdón, institución a la que asistía.

Desde el establecimiento expresaron su pesar en redes sociales: “Una vez más el femicidio nos arranca una vida… La vida de Jessica. Una estudiante, mujer, madre que ha vivido innumerables condiciones de inequidad y violencia machista. Exigimos justicia, esclarecimiento del asesinato. Jessica nunca será un número más para nosotrxs”.