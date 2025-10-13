En la madrugada del 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, la familia Cunio se despertó al aviso de alarma. Esa mañana, Silvia Cunio había reunido a unos veinte familiares en su casa: hijos, nueras, nietos y parientes. A las 6:30 a. m., los mensajes comenzaron a llegar: “Están disparando contra la casa”, “están adentro”, “están rompiendo la puerta”.

Silvia y su esposo pasaron siete horas encerrados en una habitación-refugio mientras el terror golpeaba fuera: casas incendiadas, asaltos, disparos. Cuatro veces intentaron forzar la entrada al cuarto donde se hallaban. Al mismo tiempo, otros miembros de la familia afrontaban una decisión límite: quedarse y morir de asfixia al quedar atrapados, o salir y exponerse a los atacantes.

Con el correr de los meses, algunos integrantes de la familia fueron liberados en tandas anteriores, pero Ariel y David Cunio permanecieron en la Franja de Gaza hasta este lunes 13 de octubre.

Este lunes, un nuevo capítulo: en el segundo grupo liberado fueron entregados Ariel y David. Se difundió además la primera imagen de los hermanos juntos tras su retorno, símbolo del final de una odisea.

Con esta entrega, Hamás ya no retiene rehenes vivos en Gaza. No obstante, queda pendiente la devolución de unos 28 cuerpos de cautivos que murieron mientras estaban en cautiverio y aún permanecen en el territorio.

Hamas liberó a los últimos 20 rehenes tras un acuerdo de paz con Trump; entre ellos hay tres argentinos

EL TERCER ARGENTINO LIBERADO

La liberación de los hermanos Cunio también incluyó a un tercer argentino, el docente argentino-israelí Eitan Horn, marcando que al menos tres connacionales volvieron gracias al acuerdo de paz.

Eitan fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair Horn en el kibutz Nir Oz. Ese 7 de octubre, los hermanos se preparaban para una festividad religiosa cuando comenzó el ataque.

Al escuchar las primeras alarmas, Iair y Eitan se metieron en el cuarto de seguridad y se comunicaron por teléfono con su papá, Itzkin. “¿Te olvidaste que en el kibutz los misiles siempre pasan por encima de nuestras casas?”, le preguntó Iair medio en broma, como para restarle importancia a los momentos de tensión. Esa fue la última vez que escuchó la voz de uno de sus hijos.

“Esa mañana me la pasé todo el día pegado a la TV para ver las noticias sin saber nada de mi hijo. Recién el domingo me enteré por amigos que Eitan también estaba en Nir Oz. Ahí me enteré de que habían sido capturados por los terroristas de Hamás y llevados a la Franja de Gaza, que quedaba a apenas 15 cuadras del kibutz”, recordó Itzkin en una entrevista con Infobae.

Iair fue liberado en febrero, pero Eitan continuó en manos de Hamás hasta este lunes 13 de octubre.

LA LLAMADA DE LOS HERMANOS CUNIO A SU MADRE TRAS SER LIBERADOS

“No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi”, expresó Silvia Cunio tras recibir el primer contacto telefónico de sus hijos.

Es que, si bien hubo un primer intento de comunicación, la mujer contó que rechazó la videollamada porque desconocía el número, pero cuando volvió a sonar el teléfono y atendió, la imagen de Ariel y David apareció en la pantalla. “Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí”, contó emocionada en una conversación organizada por Fuente Latina.

Es que cuando llamaron, Ariel y David aún no habían sido liberados pero, por razones que no se conocen con exactitud, los terroristas de Hamás habilitaron la llamada con sus familias. Lo mismo ocurrió con otros rehenes.

La reacción en casa fue inmediata: “De repente los veo a ellos y los chicos todos acá gritando, mis hijos, mi marido, la esposa de David”.

En ese primer intercambio, Silvia pudo percibir el estado de ánimo y salud de Ariel y David. Aunque no logró verlos completamente, transmitió tranquilidad sobre su situación: “Yo los vi bien, pero no lo vi físicamente todo, pero ellos dijeron que estaban bien”.

Por estas horas, se aguarda que la Cruz Roja inicie el operativo para que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes asesinados y se lleve adelante la entrega de los restos a sus familiares.