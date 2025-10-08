Tras más de un año de investigación judicial y meses de audiencias, este miércoles se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal N.°6 contra los acusados por el atentado fallido del 1.º de septiembre de 2022.

A más de dos años del intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el proceso judicial entra en su tramo final.

Este miércoles 9 de octubre se realizará la última audiencia del juicio oral y público contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, implicados en el ataque ocurrido en la puerta del domicilio de la exmandataria, en el barrio porteño de Recoleta.

El Tribunal Oral Federal N.º 6, presidido por la jueza Sabrina Namer e integrado también por los magistrados Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, será el encargado de dictar el veredicto. Antes de conocerse la decisión judicial, los acusados tendrán la posibilidad de hacer uso de sus últimas palabras. Luego, se prevé que el tribunal dicte un cuarto intermedio y la lectura del fallo tenga lugar cerca del mediodía.

EL PEDIDO DE LA FISCALÍA

La fiscalía pidió una pena de 15 años de prisión para Sabag Montiel, por tentativa de homicidio triplemente agravado: por el empleo de arma de fuego, por alevosía y por haber mediado violencia de género en su modalidad de violencia política. En tanto, Uliarte, expareja de Sabag Montiel, también enfrenta un pedido de 15 años de prisión, al ser considerada coautora del mismo delito. La querella de la exvicepresidenta acompañó estas solicitudes, reclamando condenas ejemplares.

En cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo, presunto líder del grupo autodenominado “la banda de los copitos”, la fiscalía no formuló acusación, por lo cual se espera que sea absuelto en el fallo de este miércoles.

El juicio comenzó en junio de 2024 y se desarrolló en los tribunales federales de Retiro, con más de 150 testigos convocados a declarar. Entre los testimonios más relevantes estuvieron los de peritos forenses, agentes de seguridad y personas del entorno de los acusados, así como militantes que estaban presentes en el momento del ataque.

El atentado ocurrió la noche del 1.º de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel logró acercarse a centímetros de Cristina Kirchner, le apuntó con un arma y gatilló. La bala no salió, y el hecho quedó registrado por cámaras y teléfonos móviles de personas que estaban en el lugar.

El agresor fue reducido y detenido en el acto, mientras que Uliarte fue arrestada días después, luego de que se detectaran contradicciones en su relato y evidencias que la ubicaban en las inmediaciones.

El caso generó un profundo impacto político y social tanto a nivel nacional como internacional, reavivando el debate sobre el discurso de odio, la seguridad de los dirigentes políticos y la violencia en la esfera pública. El fallo que se conocerá hoy podría marcar un antecedente clave en materia de justicia ante hechos de violencia política.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR