Se confirmó la identidad de la mujer hallada muerta en su casa y avanza la investigación

En las últimas horas, la ciudad de Neuquén se vio conmocionada por la muerte de una mujer y está siendo investigado como un posible femicidio.

La violencia de género continúa siendo una problemática urgente y presente en la sociedad, y este nuevo hecho pone en evidencia la necesidad de seguir trabajando en la prevención y protección de las mujeres. El hallazgo generó una fuerte conmoción en el barrio Melipal y despertó la movilización inmediata de las fuerzas de seguridad y de la justicia local.

El caso tomó estado público tras el llamado de vecinos que denunciaron gritos y golpes provenientes de una vivienda, lo que alertó a la policía que acudió al lugar. La intervención inicial no arrojó resultados, pero ante la persistencia de los hechos, las autoridades retornaron y encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en el interior del domicilio. Desde entonces, se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodean esta tragedia y determinar las responsabilidades.

La investigación, liderada por la fiscalía local, avanza con la detención de la pareja de la víctima, quien presenta heridas visibles, y la recopilación de testimonios de testigos y personas cercanas. Paralelamente, peritos forenses trabajan para establecer la causa exacta del fallecimiento.

En este contexto, la comunidad permanece atenta a los avances del caso, que pone nuevamente en foco la lucha contra la violencia de género y la importancia de garantizar justicia y seguridad para todas las personas.

QUIÉN ERA LA MUJER HALLADA MUERTA EN LA VIVIENDA

Según se supo, la mujer se llamaba Deyanira Vázquez, era policía y había salido a bailar con sus compañeros antes de volver a casa, donde discutió con su novio.

En tanto, aseguran que la mujer no tendría heridas visibles y se encontró un arma en la habitación. Si bien la policía lleva adelante la investigación, no descartan ninguna hipótesis. Asimismo, la fiscal del caso continúa tomando testimonios y revisando videos para aclarar lo ocurrido. Con respecto al joven que quedó detenido, tiene 26 años y constataron que no tiene antecedentes penales.

