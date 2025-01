El pasado lunes por la noche, una joven de 21 años había ido a visitar a su hermana y, cuando intentó tomarse el colectivo para regresar a su casa, se dio cuenta de que no tenía saldo en la tarjeta Red Bus.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30, en la cancha La Charla, ubicada en la esquina de las calles Nueva Orleans y Santiso y Moscoso, en el barrio General Bustos de Córdoba.

Según detallaron fuentes policiales, Tizinana había recorrido dos cuadras, se bajó de la unidad y fue sorprendida por un grupo de al menos seis ladrones, quienes le robaron sus pertenencias y le dieron una paliza.

“Tomé el 52, no tenía saldo y el colectivero me dejó dos paradas después. Yo no conocía el barrio, hice dos pasos y me atacó una banda de entre seis y ocho varones”, detalló la víctima.

Sobre el brutal ataque, la joven indicó que “me agarraron de atrás y me taparon la boca. Dos de ellos me agarraron del pelo y me tiraron al suelo. Ya en el piso me pegaron en las costillas, en el estómago y en la cabeza. También me tironearon del cuello para sacarme un collar. Me resistí al forcejeo, pero me sacaron la riñonera con mis pertenencias”.

Por su parte, la víctima sufrió el robo de su celular, un cargador, unos auriculares inalámbricos, una billetera con el DNI, una tarjeta de débito, $110 y una cadena de plata con dije. “Una chica me siguió y dijo que dos de los jóvenes tienen entre 19 y 23 años, son del barrio y siempre hacen lo mismo. Después, una señora me llevó en su auto hasta la comisaría 16 para hacer la denuncia”, aseguró.

Por último, la joven contó que sufre dolores de cabeza y tiene múltiples hematomas, por lo que debió ser evaluada por los médicos policiales. Además, precisó que presentó una orden judicial para que investiguen las cámaras de seguridad de la zona y así intentar dar con los agresores que continúan prófugos.