Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años, fue brutalmente asesinada en la madrugada del domingo en la ciudad de Tandil, en un hecho que conmociona a la comunidad por estas horas. La víctima recibió una puñalada en el cuello cuando regresaba a su casa después de haber salido a bailar con un grupo de amigos.

El ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de Rodríguez y Uriburu, a pocas cuadras del boliche Sol Disco, donde la joven había pasado la noche.

Según la reconstrucción de los investigadores, Milagros caminaba junto a sus amigos cuando fue interceptada de manera sorpresiva por un joven identificado como Wilson Sánchez, de 24 años.

De acuerdo con las primeras versiones, el agresor no mantuvo ningún tipo de discusión ni intercambio previo con la víctima, lo que refuerza el carácter repentino y brutal del ataque. Sin mediar palabra, Sánchez sacó un arma blanca y le asestó un puntazo certero en la zona del cuello. Milagros cayó de inmediato al suelo y, pese a la rápida intervención de efectivos policiales y de una ambulancia del SAME, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de la herida.

El sospechoso fue detenido poco después por la policía y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12, que lo imputó por el delito de homicidio agravado. Mientras tanto, se aguarda el resultado de pericias y la toma de declaraciones a testigos presenciales para reconstruir con mayor precisión lo sucedido.

LA DETENCIÓN DEL FEMICIDA

El presunto agresor, un ciudadano paraguayo, se escapó corriendo, pero fue identificado gracias al material de las cámaras del Centro de Monitoreo. Las imágenes permitieron ubicarlo en una casa de calle Alem al 1300, donde fue detenido pocas horas después. En Uriburu al 700 se encontró el arma homicida, un cuchillo tipo Tramontina.

La causa fue caratulada como “Homicidio”, aunque la justicia no descarta que pueda modificarse a femicidio en el curso de la investigación, según publicó TN.

La comunidad de Tandil se expresó en redes sociales con mensajes de dolor y reclamos de justicia. Los restos de Milagros serán velados este lunes en Casa Crespo y sepultados a las 16 en el Cementerio Municipal.