RAWSON (ADNSUR) – Ricardo Sastre, vicegobernador de Chubut, habló este jueves sobre la denuncia que radicó ante Fiscalía de Puerto Madryn, donde expuso que dos policías le habrían advertido que le querían armar una causa, y además denunció la presencia de un auto sospechoso de la policía afuera de su casa, del que se aclaró estaba realizando un trabajo para el área de Drogas.

“Yo pretendo que esto se investigue, que se vaya a fondo y que se respete la soberanía política. No quiero hacer una novela política, hace mucho tiempo venimos abordando esta situación, hice las denuncias pertinentes el fiscal (Daniel) Báez es el que determinará la gravedad del hecho”, dijo.

Además manifestó que “no es mi intención entrar en dimes y diretes, es la que la justicia la que tiene que determinar las responsabilidades de cada uno”.

Cabe recordar que Báez afirmó que el rumor que generó la supuesta amenaza a Sastre es "débil" y parece "no tener sustento". El fiscal convocó a uno de los agentes policiales de apellido Cleri que presta servicios en la zona de la cordillera, quien le envío mensajes por WhatsApp a Sastre, y reconoció el envío de mensajes. “La verdad es que es todo bastante confuso, yo le dije que me cuesta bastante trabajo creerle, no tiene la manera de decirme si esta persona existe o no”, manifestó.

ESPIONAJE

Sastre también se refirió a las versiones que indicaban que el gobierno le estaba realizando un espionaje. Rumor que fue repudiado este miércoles por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien aseguró que "no hay espionaje ni seguimiento de ningún político" en Chubut. Al respecto, el vicegobernador señaló que “Esto no se puede permitir de ninguna manera, sea el gobernador o el vice”, dijo a Radio Chubut.

También, se refirió además a la confirmación realizada por el procurador, Jorge Miquelarena, quien indicó que uno de los policías que aportó información a Sastre estaría siendo investigado por espionaje ilegal al gobernador Mariano Arcioni. “Me preocupa es que estas cosas ocurran en la provincia, estas cosas sin precedentes son muy preocupantes”, manifestó.

El gobernador aseguró que “no podemos permitir esto, hay responsables de esto y son miembros de la fuerza policial. Alguien tiene que dar explicaciones, deben ser los que están a cargo de las fuerzas policiales”, puntualizó.