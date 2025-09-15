La madrugada del sábado volvió a encender las alarmas en Santa Genoveva, uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Neuquén. Un hombre, conocido entre los frentistas por su comportamiento violento, fue señalado como responsable de un intento de incendio en una vivienda, lo que generó desesperación en los grupos vecinales de seguridad.

Los mensajes y videos compartidos en los grupos de WhatsApp no dejaron dudas: los vecinos aseguran que no es la primera vez que esta persona genera situaciones de riesgo.

Denuncias previas y miedo en la comunidad

Según los testimonios, el hombre ya cuenta con denuncias por molestar a vecinos y un historial de incidentes en la zona. Algunos residentes recordaron que suele caminar descalzo, incluso desnudo, y hablar solo en plena calle. “Esto tiene que verlo la Policía, es peligroso. Ya tiene denuncias”, reclamaron los frentistas.

De acuerdo con la información que circula entre los vecinos, tendría domicilio en las cercanías de la calle Illia, pero los episodios se repiten en distintas zonas del barrio.

Testimonios de los frentistas

“Lo vi en la calle Pehuén, estaba desnudo”, relató un vecino, mientras otros recordaron que también protagonizó problemas con adolescentes en una cancha de pádel. Además, afirman que suele deambular por las noches golpeando puertas a la madrugada.

La sensación de vulnerabilidad se repite: “Está suelto siendo un violento por el motivo que sea… y nosotros con temor”, expresaron en los chats de seguridad.

La situación más preocupante ocurrió la madrugada del domingo, cuando los vecinos denunciaron que el hombre intentó prender fuego una casa. El hecho generó pánico generalizado y reavivó el reclamo de medidas urgentes a la Policía y la Justicia.