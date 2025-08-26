Los pequeños comerciantes vuelven a ser blanco de la delincuencia, en un contexto donde los robos y los ataques a negocios parecen ir en aumento. A pesar de la instalación de sistemas de alarma, cámaras de vigilancia los delincuentes continúan adaptando sus métodos para eludir los sistemas de seguridad, dejando tras de sí no solo pérdidas económicas, sino también una profunda sensación de indefensión entre los vecinos.

La preocupación crece al ver que los robos no responden a un patrón aislado, sino que se repiten con características similares: ingresos forzados durante la madrugada, acciones rápidas, y objetivos dirigidos principalmente a dinero en efectivo y productos fáciles de revender, como cigarrillos o bebidas. La sucesión de hechos mantiene en alerta a los comerciantes y pone en discusión la efectividad de las medidas de prevención.

Empleadas domésticas: quiénes cobrarán aumento de sueldo, bono y un 30% extra en septiembre de 2025

El último hecho se suma a una serie de robos recientes registrados en la localidad santacruceña de El Calafate, lo que evidencia una preocupante tendencia. La modalidad es casi calcada en cada caso. Robos en horas de la madrugada, elección de blancos con poca circulación y violencia sobre las instalaciones.

El episodio más reciente tuvo lugar en la madrugada del domingo en el multirrubro, ubicado sobre Avenida Libertador al 2400. Según relató el propietario, un delincuente llegó caminando hasta el lugar, bajó la llave térmica del pilar para cortar la energía eléctrica y así anular cualquier posibilidad de registro por cámaras.

Aumento y bono para empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

A pesar de que el local cuenta con un sistema de videovigilancia con baterías, en ese momento las cámaras no estaban conectadas. Lo único que quedó registrado fue la llegada del ladrón a las inmediaciones del comercio.

Luego, el delincuente arrojó dos piedras contra uno de los vidrios del frente, rompiéndolo por completo. Este acto activó la alarma del negocio, lo que obligó al ladrón a apurarse.

"El ladrón no tuvo mucho tiempo porque sonó la alarma. Alcanzó a llevarse unos 40.000 pesos en efectivo y paquetes de cigarrillos", explicó el dueño del comercio. Sin embargo, aseguró que el mayor daño lo representa el vidrio destruido, de gran tamaño y alto costo de reposición. “Lo triste es la situación de inseguridad que se vive. Ya no sabemos qué hacer”, lamentó. Con respecto al ladrón, analizan las imágenes que se pudieron obtener y es buscado intensamente para dar con su paradero.

"Hay que matarlo": detuvieron a cuatro hombres vinculados a UOCRA por el brutal ataque al contratista

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR