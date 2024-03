Adrián Ventura, periodista del canal de noticias TN, sufrió un violento asalto el sábado a manos de dos motochorros cuando paseaba en bicicleta. “Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, dijo tras lo ocurrido.

El violento robo ocurrió el sábado, cerca de las 9 de la mañana, cuando paseaba en bicicleta por el barrio de Retiro. "Bajaron de una moto, el de atrás de la moto me tiró. Yo venía muy rápido en bicicleta y caí en el medio de la calle, me golpeé muy mal", relató.

El periodista cayó contra el pavimento y sufrió varios golpes, aunque agradeció que en ese momento no hayan pasado "un camión o un auto" porque lo podrían haber "pasado por encima".

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

A continuación, Ventura se mostró indignado con este tipo de situaciones que se reiteran. Es que los ladrones tras tomar su bicicleta, escaparon. "Me da bronca que cambian los gobiernos y la inseguridad es la misma", dijo en diálogo con sus compañeros de programa.

No obstante, aclaró que la Policía, a la que recurrió tras caminar 200 metros lastimado lo atendió "muy bien".

“La mano y el cuerpo, lo tengo negro. Me pasé la tarde en el sanatorio. El golpe fue fatal, por suerte no me fracturé nada", lamentó finalmente tras lo sucedido.