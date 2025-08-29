Un hombre identificado como B.M.A. fue detenido en la tarde de este viernes tras saltar un paredón para ingresar a una vivienda ubicada en la calle Florencio Varela, en el barrio Ceferino de Comodoro.

El hecho se registró luego de un llamado al Centro de Monitoreo que advirtió sobre la presencia sospechosa de un individuo dentro de la propiedad. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que dos hombres mantenían reducido en el suelo al asaltante.

Posteriormente, se comprobó que quienes realizaron la aprehensión eran integrantes de la División de Policía de Investigaciones (DPI), que se encontraban en la zona y lograron intervenir de inmediato.

Sin faltantes ni daños en la vivienda

Tras controlar la situación, los uniformados entrevistaron a la propietaria de la casa, quien señaló que no constató faltantes ni daños en el inmueble. La mujer manifestó igualmente su voluntad de radicar la denuncia penal correspondiente.

Según la reconstrucción inicial, el hombre habría ingresado a la propiedad luego de saltar un paredón perimetral. Esa maniobra fue observada y permitió la rápida intervención tanto de los agentes de la DPI como del personal policial convocado por el sistema de monitoreo.

Traslado y audiencia de control

El sospechoso fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención. Allí se definirá su situación procesal en el marco de la investigación que se abrió por el ingreso indebido a la vivienda.

El procedimiento, que se desarrolló sin incidentes mayores, evitó que el hecho pasara a mayores y permitió que la propietaria mantuviera la tranquilidad de que no hubo pérdidas materiales.