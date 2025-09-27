La Policía de Río Negro difundió un comunicado en el que solicita colaboración para localizar a Raúl Adrián Montanaro, un hombre de 34 años que fue visto por última vez hace aproximadamente un mes, cuando se alejó del domicilio de su madre. Desde entonces no se ha logrado ubicarlo con certeza.

El comisario inspector José González informó que la última vez que se lo vio fue el 31 de agosto, alrededor de las 14 horas, cuando salió de la vivienda familiar. Testigos aseguran haberlo observado en el centro de la ciudad, pero no se ha podido confirmar su paradero de manera precisa, lo que mantiene en alerta a sus seres queridos.

Rasgos físicos y detalles relevantes

Montanaro es de tez clara, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones. Una característica distintiva es una cicatriz que va desde la costilla izquierda hasta el omóplato.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Desde la fuerza policial también informaron que el hombre atraviesa una situación de adicciones y que, al momento de su desaparición, llevaba consigo una mochila y su teléfono celular.

Solicitan colaboración de la comunidad

Ante cualquier dato que pueda ser de utilidad, las autoridades piden comunicarse con la comisaría más cercana o llamar al 911. La búsqueda permanece activa y cualquier aporte puede ser clave para dar con su paradero.