En una grave denuncia que revela nuevamente la dimensión de la violencia de género en Santiago del Estero, una mujer sufrió una agresión física por parte de su marido en la madrugada del pasado sábado pasado en una vivienda ubicada en el barrio Villa Balnearia, en Las Termas de Río Hondo.

El acusado, identificado como Ezequiel del Jesús Carrizo, de 35 años, está detenido a disposición de la justicia tras un rápido accionar policial.

SALIÓ DE SU CASA, VOLVIÓ BORRACHO Y LE DIO UNA PALIZA A SU NOVIA

Según el relato de la víctima, los hechos comenzaron a desencadenarse cuando Carrizo, tras salir de la casa cerca de las 16 horas, regresó pasadas las 23, visiblemente alcoholizado.

En ese momento, la mujer estaba conversando con la cuñada de Carrizo, hermana del agresor. Esto despertó la ira de Ezequiel, quien comenzó a insultar a su hermana y, posteriormente, a su esposa, detalló el medio Nuevo Diario Web.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La situación rápidamente escaló a una discusión violenta. La víctima intentó mediar para evitar un conflicto mayor, especialmente teniendo en cuenta que la hija de ambos estaba presente en la vivienda, presenciando la escena. Sin embargo, lejos de calmarse, Carrizo increpó a su pareja con palabras intimidatorias y autoritarias: ““Vos no te hagas la canchera. Me tenés que pedir permiso para recibir visitas”, le reprochó antes de comenzar a agredirla físicamente.

La mujer declaró que recibió múltiples golpes en la cabeza, específicamente reiteradas trompadas, mientras era insultada por su marido. La agresión causó dolor físico evidente, además de un profundo daño emocional y psicológico.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Tras lograr separarse del atacante, la mujer se dirigió inmediatamente a la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia para presentar la denuncia formal. Allí, la víctima relató detalladamente los hechos, aportando evidencias del ataque y relatando el contexto en que ocurrió.

El fiscal de turno, Carlos Vega, de la Unidad Fiscal de la circunscripción Río Hondo y Jiménez, tomó intervención en el caso. Vega ordenó la detención inmediata de Carrizo, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a la mujer y a la menor involucrada.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

En consecuencia, la policía acudió rápidamente al domicilio para arrestar al acusado, quien fue alojado en la seccional policial en espera de las medidas legales que defina la justicia.

Este lamentable episodio evidencia una vez más la vulnerabilidad de muchas mujeres en sus hogares, lugares donde deberían sentirse protegidas. La violencia de género continúa siendo una problemática social profunda en la región y todo el país, demandando respuestas firmes y efectivas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Además, el caso pone en evidencia dinámicas abusivas y de control que suelen manifestarse con violencia física y verbal, en ocasiones desencadenadas por celos o actitudes autoritarias. Este tipo de agresiones no solo afectan a la víctima directamente, sino que también impactan negativamente en sus hijos, presentes durante los hechos y potencialmente expuestos a situaciones traumáticas.