Víctor Abraham Barreto, de 39 años, salió de la Unidad Carcelaria de Villa Devoto en mayo pasado tras cumplir una condena por un robo de mercadería en tránsito. Su pareja, una mujer de 40 años y madre de dos hijas, le ofreció que se fuera a vivir con ella a su casa. Cinco meses después, en medio de continuas agresiones, el hombre intentó prenderla fuego. Lo detuvieron mientras se ocultaba en la casa de un amigo.

De acuerdo con los testimonios recabados en la causa, el ahora detenido mostraba conductas violentas y agresivas, especialmente cuando consumía alcohol y estupefacientes, situación que se habría vuelto habitual en el hogar, contra la víctima y sus hijas.

Todo comenzó el 17 de octubre en la vivienda que compartían en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, cuando el ahora acusado le comenzó a recriminar que lo había engañado. “Te voy a desfigurar, puta de mierda”, le habría dicho, según consta en la denuncia.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Más tarde, mientras la mujer se encontraba trabajando en una feria, el agresor continuó hostigándola por llamadas y mensajes de voz, advirtiéndole que si no regresaba pronto a la casa la “iba a matar”.

Cuando la mujer volvió a su casa y, en medio de una discusión, el hombre volvió a golpearla, según publica Infobae. Al día siguiente, según el relato de la víctima, el hombre consumió alcohol y drogas de manera continua, incrementando su agresividad. Y ya en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2, la mujer decidió acostarse a dormir.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Sin embargo, minutos después, se despertó al sentir calor: la cama en la que dormía estaba envuelta en llamas. El fuego había sido provocado por Barreto, quien, de acuerdo con la víctima, le gritó: “De hoy no pasás, puta de mierda. No querés abrir las piernas, te voy a desfigurar”.

La mujer logró salir de la casa y fue asistida por vecinos que acudieron ante sus pedidos de auxilio. Mientras tanto, su agresor escapó del lugar. La víctima sufrió quemaduras en piernas y brazos, pero se encuentra fuera de peligro.

Misterio en Rawson: encontraron un cuerpo maniatado y envuelto en una frazada en una playa

LA DETENCIÓN

La policía de Buenos Aires, a través de la división de investigaciones de La Matanza, tras analizar las cámaras de seguridad, logró establecer que el agresor se encontraba oculto en la casa de un amigo, ubicada sobre la calle Isaac Newton al 1573, también en Virrey del Pino.

Fue así que se montó un operativo encubierto en las inmediaciones. Ayer, los agentes detectaron que el sospechoso salió a la vereda del domicilio y, al ver a los agentes, intentó fugarse, pero fue alcanzado a escasos metros, en la intersección de Isaac Newton y Maquiavelo.

Fue trasladado a la comisaría, donde quedó detenido bajo los cargos de “homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa”.