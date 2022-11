Una joven de 19 años sufrió un violento robo en la madrugada de este domingo en la avenida Fontana y 25 de Mayo, en pleno centro de Trelew.

Uno de los delincuentes la tomó de un brazo y se lo dobló para exigiéndole que les diera “todo”, mientras que el otro, de forma violenta, le sacó una riñonera en donde tenía la billetera con 20 mil pesos, además de documentación y tarjetas, el celular y las llaves de su casa.

Según detalló Radio 3, la joven asaltada había salido del boliche “Fusión” y no se descarta que la hayan seguido.

“En ese momento no pasaba nadie” (por el lugar), dijo la denunciante, que lamentó que no había ”ni un policía siquiera “como para poder pedir ayuda”. Como la joven no tenía el celular para llamar y denunciar lo ocurrido, optó por irse a su casa y horas después se dirigió a la comisaría.

Los ladrones actuaron con el rostro tapado, algunos con barbijos y otros con gorras con visera. Según la víctima, después de robarle, los ladrones huyeron por avenida Fontana en dirección sur hasta San Martin, en donde los perdió de vista.

En el lugar donde ocurrió el asalto hay cámaras de seguridad y la policía las iba a indagar en las próximas horas.